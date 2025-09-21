Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes baleset Ferihegynél: taxi, Tesla és furgon ütközött – helyszíni fotókkal

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:40
furgonFerihegyi Repülőtérre vezető úttaxis
Az úton egy taxi, egy Tesla és egy furgon ütközött össze, többen megsérültek, az utat több órára le kellett zárni. A baleset Ferihegynél történt, a körülmények azonban eddig igencsak rejtélyesek.

Kocsik darabjai hevertek szerte-széjjel vasárnap hajnalban, a XVIII. kerületi Ferihegyi repülőtérre vezető úton. A szakaszon súlyos és egyben rejtélyes baleset történt: egy Tesla, egy taxi és egy furgon ütközött össze. A balesetben mindegyik kocsi csúnyán összetört, a taxi az út szélére csapódott, a furgon pedig az út másik oldalára, az autókba pedig több bent ülő is beszorult. 

Ferihegy
A baleset a Ferihegyi reptérre vezető úton történt, mindhárom kocsi összetört. A taxi utasokat is szállított   Fotó: Bors

Taxi, Tesla és furgon ütközött a Ferihegy felé vezető úton

Bár egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, vélhetően a taxis először a Teslával ütközött össze, aztán találták el a fehér kisteherautót. Egyelőre nem tudni, ki volt az okozója, azonban többen is beszorultak a járművekbe: 

- Összeütközött egy taxi és egy kisteherautó Budapest tizennyolcadik kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Az 1-es terminál közelében történt balesetnek egy harmadik jármű is a részese volt. A személyautó utasait a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársainak irányításával emelték ki a kocsiból közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A furgon az út egyik, míg a taxi a másik oldalon állt meg   Fotó: Bors

Információink szerint a taxi utasokat is szállított, akik meg is sérültek, ahogyan a sofőr is. 

Úgy tudjuk azonban, hogy a legrosszabb állapotban a furgont vezető férfi volt: a szemtanúk szerint őt életveszélyes sérülésekkel emelték ki a szétzúzott kocsiból

Úgy tudjuk, hogy a férfit kórházba szállítás után rögtön meg kellett műteni, azóta is az intenzív osztályon fekszik. A Bors a sérültek állapotával kapcsolatban felkereste a mentőket, akik elmondták, hogy nem csak egy férfi, de egy nő is súlyos állapotban került kórházba: 

A helyszínről két férfit és egy nőt könnyebb, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

 – mondta el a Borsnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A Tesla is totálkárosra tört   Fotó: Bors

Lapunk a rendőrséget is felkereste, ahol elmondták, hogy vizsgálják az eset körülményeit, de tudatmódosító szereket úgy tűnik, egyik sofőr sem használt: 

4 óra körül három személygépkocsi összeütközött a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. A balesetben összesen öten sérültek meg, őket a mentők kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit, ittasság, illetve kábítószeres befolyásoltság gyanúja nem merült fel

 – mondta el a lapunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu