Rejtélyes baleset Ferihegynél: taxi, Tesla és furgon ütközött – helyszíni fotókkal

Kocsik darabjai hevertek szerte-széjjel vasárnap hajnalban, a XVIII. kerületi Ferihegyi repülőtérre vezető úton. A szakaszon súlyos és egyben rejtélyes baleset történt: egy Tesla, egy taxi és egy furgon ütközött össze. A balesetben mindegyik kocsi csúnyán összetört, a taxi az út szélére csapódott, a furgon pedig az út másik oldalára, az autókba pedig több bent ülő is beszorult.

A baleset a Ferihegyi reptérre vezető úton történt, mindhárom kocsi összetört. A taxi utasokat is szállított Fotó: Bors

Taxi, Tesla és furgon ütközött a Ferihegy felé vezető úton

Bár egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, vélhetően a taxis először a Teslával ütközött össze, aztán találták el a fehér kisteherautót. Egyelőre nem tudni, ki volt az okozója, azonban többen is beszorultak a járművekbe:

- Összeütközött egy taxi és egy kisteherautó Budapest tizennyolcadik kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Az 1-es terminál közelében történt balesetnek egy harmadik jármű is a részese volt. A személyautó utasait a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársainak irányításával emelték ki a kocsiból – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A furgon az út egyik, míg a taxi a másik oldalon állt meg Fotó: Bors

Információink szerint a taxi utasokat is szállított, akik meg is sérültek, ahogyan a sofőr is.

Úgy tudjuk azonban, hogy a legrosszabb állapotban a furgont vezető férfi volt: a szemtanúk szerint őt életveszélyes sérülésekkel emelték ki a szétzúzott kocsiból

Úgy tudjuk, hogy a férfit kórházba szállítás után rögtön meg kellett műteni, azóta is az intenzív osztályon fekszik. A Bors a sérültek állapotával kapcsolatban felkereste a mentőket, akik elmondták, hogy nem csak egy férfi, de egy nő is súlyos állapotban került kórházba:

A helyszínről két férfit és egy nőt könnyebb, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

– mondta el a Borsnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A Tesla is totálkárosra tört Fotó: Bors

Lapunk a rendőrséget is felkereste, ahol elmondták, hogy vizsgálják az eset körülményeit, de tudatmódosító szereket úgy tűnik, egyik sofőr sem használt:

4 óra körül három személygépkocsi összeütközött a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. A balesetben összesen öten sérültek meg, őket a mentők kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit, ittasság, illetve kábítószeres befolyásoltság gyanúja nem merült fel

– mondta el a lapunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

