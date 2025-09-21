Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Apukája halála után velünk akart lenni" – szívbemarkoló meccset játszottak az NB I-ben

Szőke Gergő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 12:35
KazincbarcikaÚjpest
A Kazincbarcika jókora meglepetést okozott a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójának szombat esti mérkőzésén. Kuttor Attila együttese legyőzte az Újpestet, a hazaiaknál Szőke Gergő két nappal édesapja halála után lépett pályára.
HWK
A szerző cikkei

Idénybeli első győzelmét aratta a Kazincbarcika: az újonc csapat Mezőkövesden 2-0-ra verte a vendég Újpestet. A barcikaiak második gólját Sós Bence szabadrúgásból szerezte, majd gólörömében a csapata kispadjához futott, és elsőként Szőke Gergőt ölelte át.

Szőke Gergő gyászol
Szőke Gergő két nappal az újpestiek elleni meccs előtt vesztette el édesapját Fotó: kbsc.hu

Nem véletlenül, ugyanis Szőke két nappal a meccs előtt vesztette el az édesapját, aki a klub csütörtöki tájékoztatása szerint tragikus hirtelenséggel hunyt el – írja a Magyar Nemzet. A 21 éves Szőke a gyász ellenére a csapattagjaival akart lenni, és a 86. percben csereként lépett pályára. A gólszerző Sós Bence társa sportemberi méltóságáról beszélt.

Egy olyan dologgal kezdeném, ami nagyon fájó, de egyben mutatja a csapat erejét. Szőke Gergő édesapja elhunyt két nappal ezelőtt. Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá

 – fogalmazott Sós Bence, a Kazincbarcika játékosa az Újpest elleni győzelem után.

A Kazincbarcika-Újpest meccs szívbemarkoló jelenetét az alábbi videóban nézheted meg:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu