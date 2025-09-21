„Apukája halála után velünk akart lenni" – szívbemarkoló meccset játszottak az NB I-ben

Idénybeli első győzelmét aratta a Kazincbarcika: az újonc csapat Mezőkövesden 2-0-ra verte a vendég Újpestet. A barcikaiak második gólját Sós Bence szabadrúgásból szerezte, majd gólörömében a csapata kispadjához futott, és elsőként Szőke Gergőt ölelte át.

Szőke Gergő két nappal az újpestiek elleni meccs előtt vesztette el édesapját Fotó: kbsc.hu

Nem véletlenül, ugyanis Szőke két nappal a meccs előtt vesztette el az édesapját, aki a klub csütörtöki tájékoztatása szerint tragikus hirtelenséggel hunyt el – írja a Magyar Nemzet. A 21 éves Szőke a gyász ellenére a csapattagjaival akart lenni, és a 86. percben csereként lépett pályára. A gólszerző Sós Bence társa sportemberi méltóságáról beszélt.

Egy olyan dologgal kezdeném, ami nagyon fájó, de egyben mutatja a csapat erejét. Szőke Gergő édesapja elhunyt két nappal ezelőtt. Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá

– fogalmazott Sós Bence, a Kazincbarcika játékosa az Újpest elleni győzelem után.

A Kazincbarcika-Újpest meccs szívbemarkoló jelenetét az alábbi videóban nézheted meg: