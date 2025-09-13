Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Tragédia: szörnyű rák vitte el a másfél éves kislányt, miután az orvosok félrediagnosztizálták

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 20:00
A kislány sokáig küzdött a betegséggel.

Megrázó tragédia rázta meg Angliát: a mindössze 19 hónapos Delilah-Rai Reid-Floyd rákban hunyt el, miután az orvosok kezdetben nem daganatot, hanem szülői bántalmazást gyanítottak. Az édesanya szerint a késlekedés és a félrediagnosztizálás miatt nem kapta meg időben a megfelelő kezelést.

Kislány
A kislányt megmenthették volna.
Fotó: GoFundMe/Chelsea Green

A 27 éves édesanya, Kayleigh Reid januárban, fürdetés közben fedezett fel egy apró, borsónyi csomót kislánya arcán. Másnap orvoshoz fordult, de a vizsgálat után a családot sokkolták: a szakemberek szerint ’nem baleseti sérülésről’ lehetett szó, vagyis a szülők bántalmazására gyanakodtak.

A kislányt végül fül-orr-gégészhez akarták beutalni, ám a papírok heteken át nem jutottak el a megfelelő helyre. Delilah-Rai állapota közben folyamatosan romlott, az arca egyre torzabbá vált a gyorsan növekvő daganat miatt. Az anya többször próbálta sürgetni, fotókat küldött a kislány állapotáról, így végül hónapok után sor került a vizsgálatokra.

Júliusban még jóindulatú daganatról beszéltek az orvosok, de később kiderült: valójában rosszindulatú lágyrészrákról volt szó. A műtétet törölték, és kemoterápiát indítottak, ám Delilah-Rai szervezete nem bírta tovább. Néhány nappal később, augusztus elején a kislány meghalt.

Kayleigh Reid szerint az egészségügyi rendszer cserben hagyta őket:

Olyan sok hiba és késlekedés volt, hogy biztos vagyok benne, lett volna esélye a túlélésre, ha időben kap kezelést. A kislányom a legédesebb teremtés volt, tele élettel és szeretettel.

 Az édesanya jogi lépéseket tett a kórházak ellen, amelyek belső vizsgálatot indítottak.

A család most GoFundMe-oldalon gyűjt támogatást, miközben az ügy hatalmas felháborodást keltett a brit közvéleményben. A kórházak vezetői részvétüket fejezték ki, és vizsgálatot ígértek, hogy kiderüljön, hogyan történhetett meg ez a tragédia – és hogyan előzhetők meg hasonló esetek a jövőben, írja a Mirror.

 

