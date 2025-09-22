Itt a vége: megváltoztatja a logóját a Suzuki

A Suzuki Motor Corporation 22 év után változtat a termékein használt logón - jelentette be a cég honlapján hétfőn.
A közlemény szerint a Suzuki Motor Corporation 22 év után először tervezte újra a termékein használt emblémát. Az új logó megtartja a márka felismerhető formáját és az ikonikus "S" betűt, de a digitális kor szellemében lapos dizájnt alkalmaznak, a hagyományos krómot pedig egy erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést, kifejezve egy új korszak felé való elmozdulást. Az új embléma elsőként a Japán Mobilitási Kiállításon bemutatásra kerülő Suzuki koncepciómodellekre kerül föl. A kiállítást október 31. és november 9. között rendezik Tokióban, értesült róla az MTI.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.