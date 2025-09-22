Itt a vége: megváltoztatja a logóját a Suzuki

A Suzuki Motor Corporation 22 év után változtat a termékein használt logón - jelentette be a cég honlapján hétfőn.

Ismerős betűvel mégis új lapos dizájnnal és apró színbeli változtatásokkal rukkol elő a Suzuki.

Fotó: Suzuki

A közlemény szerint a Suzuki Motor Corporation 22 év után először tervezte újra a termékein használt emblémát. Az új logó megtartja a márka felismerhető formáját és az ikonikus "S" betűt, de a digitális kor szellemében lapos dizájnt alkalmaznak, a hagyományos krómot pedig egy erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést, kifejezve egy új korszak felé való elmozdulást. Az új embléma elsőként a Japán Mobilitási Kiállításon bemutatásra kerülő Suzuki koncepciómodellekre kerül föl. A kiállítást október 31. és november 9. között rendezik Tokióban, értesült róla az MTI.