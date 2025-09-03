"Sírtam" - Vegán életmódra kényszerült egy nő, miután szokatlan allergia alakult ki nála

Egy nő azt állítja, rákényszerült a vegán életmódra, miután egy különös allergia alakult ki nála, amely egyre gyakoribb.
Az arkansasi Daisy Holstine számára, aki bevallottan imádja a whopper burgert, maga a rémálom valósággá vált, amikor látszólag a semmiből súlyos allergia jelentkezett nála a húsra és a tejtermékekre.
Úgy ébredtem, hogy a szemeim teljesen bedagadtak. A csalánkiütések ellepték az egész testemet, még a fejbőrömet, a kezeimet, a talpamat is.
- emlékezett vissza a 36 éves nő.
Hetekbe telt, mire kiderült a rejtélyes betegség oka, amelyet az orvosok alfa-gal szindrómaként (AGS) azonosítottak, egy korábban ritka állapot, amely mostanra robbanásszerűen terjed az Egyesült Államokban. Terjedésének oka a magányos csillag, egy élősködő, amely a melegben érzi jól magát, és olyan csípést okoz, amely húsra és tejtermékekre életveszélyes allergiát vált ki.
Ezek a kullancsok már jóval túlterjeszkedtek szokásos délkeleti élőhelyükön, és eljutottak egészen New York-ig és Maine-ig. A szakértők szerint ennek oka a klímaváltozás lehet, amely magasabb hőmérsékletet és hosszabb aktivitási időszakot biztosít számukra a nyári hónapokon túl is.
Daisy először Nashville-ben, egy decemberi kiránduláson észlelte a bőrén megjelenő piros foltokat. A kétgyermekes koreai édesanya azt hitte, az alkohol fogyasztás utáni ázsiai pirosodás szindróma okozza, és bevett egy antihisztamint, amitől el is múlt.
Néhány nap múlva azonban újra megjelentek a foltok, és a következő hétvégére teljesen kiütéses lett. Daisy azt állítja, elég éberen figyelt a rovarokra, és szkeptikus volt, amikor az orvos AGS-tesztet javasolt, különösen mivel nem látott magán kullancsot, és nem volt a szokásos kiütés sem. Azt is elmondta, hogy korábban hallott már a betegségről, és úgy gondolta, szó szerint meghal, ha valaha is megkapja ezt a diagnózist.
Nagyon nagy vöröshús-fogyasztó vagyok… ha étterembe megyek, akkor steaket eszem. Sírtam volna, amikor megkapom a diagnózist.
- tette hozzá.
A bőrgyógyászok eközben tovább bonyolították a helyzetet, amikor krónikus csalánkiütést diagnosztizáltak nála, ami miatt Daisy köröket futott antihisztaminokkal, immunrendszer-gyengítő gyógyszerekkel és egy másik erős szerrel, amelyet rák és autoimmun betegségek kezelésére fejlesztettek ki. A gyógyszerkoktél fáradékonnyá tette, a haja hullani kezdett, és még mindig nem múltak el a rejtélyes kiütések.
Végül a ChatGPT azt tanácsolta neki, próbálja ki az eliminációs diétát, amelyben elhagyja a glutént és a húst, majd ennek hatására eltűntek a kiütések. Ezzel egy időben az orvosok is megerősítették, hogy valóban AGS-e van.
Végre rájöttünk, mi a fene történik velem. Ezen a ponton orvosi szükségszerűségből lettem vegán.
Az AGS nem minden állati termékre vált ki allergiás reakciót, de Daisy úgy találta könnyebbnek, ha mindent elhagy, ahelyett hogy hosszasan böngészné a címkéket.
Ha valaki úgy dönt, hogy egy életre vegán lesz, azt nagyon tiszteletre méltónak tartom, mert ez nem könnyű... Nagyon vágyom egy Whopperre, de rendben van, haladok előre. Már látom a végét.
Bár az AGS-nek nincs gyógymódja, Daisy optimista, hogy a Soliman Aurricular Allergy Treatment (SAAT) segíthet neki visszavezetni a húst az étrendjébe. Ez a módszer apró tűk beillesztését jelenti nyomáspontokba - írta a Unilad.
