„Attól tartok, hogy a vőlegényem megcsal az egyik barátnőmmel”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:30
A barátnő az utóbbi időben feltűnően gyakran felbukkan a házasulandó pár otthonában.
Egy nő számolt be arról, hogy van egy barátnője, akit most nevezzünk csak Kylene-nek, akinek heti rendszerességgel szüksége van kerti munkára. A vőlegénye, „Josh”, el szokott menni hozzá, és elvégzi ezt 60 dollárért (körülbelül 20 ezer forint). Az elmúlt két hétben azonban Kylene hívatlanul kezdett felbukkanni a házuknál...

A nő nem tudja, mit tegyen, bizonyítéka nincs a megcsalásra / Illusztráció: Pexels 

A kétségbeesett menyasszony állítja, Kylene ismeri Josh munkaidő-beosztását, és naponta találkozik vele a környékbeli bárban délután 4 körül.

A minap én is elmentem Joshsal a bárba, és lám, ő ott várt rá. Eléggé feldúlt voltam, mert Josht amúgy sem látom sokat a zsúfolt munkaideje miatt.

— fejtette ki a neve elhallgatását kérő, Indianában élő nő. Hozzátette, gyanúra ad okot az is, hogy:

Amikor mindhárman együtt vagyunk, alig beszél velem, szinte csak Joshoz szól. Mindig is azt gondoltam, hogy az üzletet nem szabad összekeverni a magánélettel. Szerintem zaklatja őt. Kylenenek nincsenek barátai, és úgy érzem, féltékeny rám. 

A nypost.com szakértője szerint lehet, hogy Kylene üldözi Josht, de a kérdés inkább az, Josh mit érez ezzel kapcsolatban:

Hízelgőnek találja? Vonzódik hozzá? Megbeszéltétek már vele, hogy az, hogy Kylene hívatlanul beállít hozzátok, nem elfogadható? Egyetértek veled abban, hogy a „barátnőd” valószínűleg féltékeny rád. De azt is gondolom, hogy annak, ami történik, Joshnak kell határt szabnia, nem neked.

Mint minden párkapcsolati problémánál, itt is a párok közötti őszinte és nyitott kommunikáció oldhatja meg a problémát. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
