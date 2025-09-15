Fellebben a fátyol a roadok titokzatos életéről

A hírességek frontvonala mögött egész csapat dolgozik a sikerért: ők a roadok. Bálint Csaba Roadlegendák, legendás roadok című interjúfolyamának második kötete onnan folytatja, ahol az előző abbahagyta, csak az új kiadvány még izgalmasabb és nívósabb elődjénél, és rendkívül erős képanyaggal szemlélteti a roadok rejtélyekkel teli világát.

A második kötet elején rögtön feltűnik egy rocktörténeti jelentőségű esemény megcáfolhatatlan bizonyítéka. A fénykép Aubeck Ferencet ábrázolja, ahogyan egy rozoga faasztalon álló keverővel és a sokat emlegetett Uher magnetofonnal rögzíti az Élő Omegát

Fotó: Bálint Csaba archívuma

Az olvasók szemében igazi kaland a road szakma

Bálint Csaba a fotógyűjtést is komolyan vette, így kerülhetett a könyvbe néhány lélegzetelállító plakát is, melyek közül az egyik "Magda Bódyová" fellépését hirdeti Csehszlovákiában. A könyv főhősei azonban a zenészek számára nélkülözhetetlen roadok, akik tapintatosak, nem teregetnek ki semmiféle „szennyest” vagy zenekari titkot. Az életük amúgy is elég izgalmas: pakolás, aztán kilométerek százai, előadások, cuccfejlesztések, szerencsésebb esetben család is és az aprónak tűnő, ám annál jelentősebb súlyú gondok.

Fotó: Bálint Csaba archívuma

Számtalan kihívás elé állította őket az élet

Használtautó-telepeken vásárolt IFA-val szállították a zenekarok felszereléseit, melyekre sok esetben nem voltak meg a megfelelő jogosítványaik sem. Számtalan színes és érdekes történet elevenedik fel a kötetben, hogyan úszták meg ezeket a kihágásokat a roadok, és hogyan klappolt végül minden, hogy és a közönség még véletlenül se csalódjon. Az emberek szemében óriási kalandnak tűnik az egész roadszakma, ahogy az Aviákkal, Barkasokkal minden nehézség ellenére a zenekari cuccok mindig ott voltak időben. A könyvben arra is fény derül, hogyan érkezett meg az Omega első kamionja.

Fotó: Bálint Csaba archívuma

Roadok nemzetközi produkciókban

A roadok elmesélik, hogy a nyolcvanas években hogyan és miként kerültek be nemzetközi produkciókba. Egyikük-másikuk olyan sztárokkal is együtt dolgozhatott, mint Bob Dylan vagy épp Tina Turner. Utóbbiról egy nagyon jellemző történet is olvasható a könyvben, miszerint a zongoristája lekicsinylően nyilatkozott egy keleti gyártmányú hangszer kapcsán, mire a világhírű énekesnő egy gesztussal meggyőzte őt, hogy ez a világ legjobb zongorája, neki más dolga nincs, csak játszani rajta.