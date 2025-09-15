Fellebben a fátyol a roadok titokzatos életéről

A hírességek frontvonala mögött egész csapat dolgozik a sikerért: ők a roadok. Bálint Csaba Roadlegendák, legendás roadok című interjúfolyamának második kötete onnan folytatja, ahol az előző abbahagyta, csak az új kiadvány még izgalmasabb és nívósabb elődjénél, és rendkívül erős képanyaggal szemlélteti a roadok rejtélyekkel teli világát.
Bálint Csaba a fotógyűjtést is komolyan vette, így kerülhetett a könyvbe néhány lélegzetelállító plakát is, melyek közül az egyik "Magda Bódyová" fellépését hirdeti Csehszlovákiában. A könyv főhősei azonban a zenészek számára nélkülözhetetlen roadok, akik tapintatosak, nem teregetnek ki semmiféle „szennyest” vagy zenekari titkot. Az életük amúgy is elég izgalmas: pakolás, aztán kilométerek százai, előadások, cuccfejlesztések, szerencsésebb esetben család is és az aprónak tűnő, ám annál jelentősebb súlyú gondok.
Használtautó-telepeken vásárolt IFA-val szállították a zenekarok felszereléseit, melyekre sok esetben nem voltak meg a megfelelő jogosítványaik sem. Számtalan színes és érdekes történet elevenedik fel a kötetben, hogyan úszták meg ezeket a kihágásokat a roadok, és hogyan klappolt végül minden, hogy és a közönség még véletlenül se csalódjon. Az emberek szemében óriási kalandnak tűnik az egész roadszakma, ahogy az Aviákkal, Barkasokkal minden nehézség ellenére a zenekari cuccok mindig ott voltak időben. A könyvben arra is fény derül, hogyan érkezett meg az Omega első kamionja.
A roadok elmesélik, hogy a nyolcvanas években hogyan és miként kerültek be nemzetközi produkciókba. Egyikük-másikuk olyan sztárokkal is együtt dolgozhatott, mint Bob Dylan vagy épp Tina Turner. Utóbbiról egy nagyon jellemző történet is olvasható a könyvben, miszerint a zongoristája lekicsinylően nyilatkozott egy keleti gyártmányú hangszer kapcsán, mire a világhírű énekesnő egy gesztussal meggyőzte őt, hogy ez a világ legjobb zongorája, neki más dolga nincs, csak játszani rajta.
Vajon a mai roadoknak is ennyi, égbekiáltóan sok és nehéz munkája van, mint az évtizedekkel korábban dolgozó elődeiknek? Ezek persze örök kérdések maradnak, de akit érdekel a zenész-, illetve a roadszakma történelme, sok kérdésre választ kaphat Bálint Csaba legújabb kötetéből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.