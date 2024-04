Elképesztő sztorikat mesélnek a legendás magyar zenekarokról a roadok

Roadok nélkül aligha képzelhető el egy pop-, vagy egy rockkoncert. A roadszakma egyidős a rockzene történetével, képviselői ma már legendák. A most megjelent Roadlegendák, legendás roadok könyv bemutatóján megjelent technikusokon kívül a Neoton sztárja, Végvári Ádám, az Omega Kossuth-díjas gitárosa, Molnár György Elefánt és a Karthago legendája, Gidófalvy Attila is jóízűen, nevetve sztorizott.

Gidófalvy Attila, Molnár György Elefánt, Végvári Ádám és két legendás road, Huszka Jószef és Cserkó. (Fotó: Bors/Szabolcs László)

Végvári Ádám hálás a roadoknak

A kötetet Bálint Csaba, a Rockmúzeum alapítója írta, aki 11 roadot, a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének tagjait kérte meg, meséljenek arról, mi zajlik a koncertek kulisszái mögött és ők izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket osztottak meg vele. Csabai Tibor például húsz évig dolgozott az Omega mellett.

Tibusz emlékei között szerepel egy 1974. szeptember 29-i esemény, amikor is egy nyugati turnéra utazva, késve indultak a többiek után, és Drezda környékén egy balesetet szenvedtek, amelynek következtében gépfegyveres szovjet katonák vették őket körül.

— Nekem is annyi már legendává vált sztorim van, nem is tudom melyiket meséljem – kezdte Végvári Ádám a Borsnak, majd folytatta:

— Volt olyan, hogy Lübeckbe mentünk még az Universal együttesemmel a szintén legendás roaddal, Pékkel. Ő üzletember is volt, így indulás előtt beszerzett vagy 20 üveg szovjet pezsgőt, hogy majd kint eladja. De a csehszlovák határőrök odakint észrevették az üvegeket és nem engedték át, el akarták kobozni. Úgyhogy inkább leállítottuk a közelben a kocsit, és megittunk annyi pezsgőt, amennyit bírtunk, ott is aludtunk, így épp, hogy odaértünk a koncertre.

A Cserkóval pedig úgy jártunk, hogy külön mentünk, mi vonattal vittük az össze felszerelést, ládákat, hangfalakat, hogy ő majd kint vár bennünket a busszal. Mi amikor odaértünk, lepakoltunk, de ő nem volt ott. Felváltva vigyáztunk a cuccokra, ő másnap ért oda végül. Mint kiderült később már itthon, ő egy buliban csajozott

– nevetett a Neoton sztárja.

Huszka József, a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének elnöke is végtelenül boldog, hogy megszületett a könyv. Szerinte is mindenkinek tudnia kellene arról, mi is a roadok szerepe.

Legendás roadokról született könyv. (Fotó: Bors)

— A magyar roadok tényleg legendásak, szeretnénk, ha ez a generáció nem merülne feledésbe — mondta a szakmában Joe-ként elhíresült technikus, aki hozzátette:

A roadok és a zenekarok függnek egymástól, és ha egy koncert sikeres, az nekünk is nagy boldogság. Persze van, akivel könnyebb, van akivel nehezebb volt együtt dolgozni, de a lényeg mindig a közönség kiszolgálása volt.

— Ez a könyv közelebb hozza az olvasóhoz a rockkoncertek kevéssé ismert világát, az utazásokat, az öltözőket, és a mai fiataloknak is megmutatja egy szakma hagyományait. Annak idején minden akadályt megoldottunk, mert a show-nak mennie kellett. Ez a kiadvány egy sorozat első darabja, szeretnénk folytatni, bemutatni másokat is.