Kiderült, mi okozta Tina Turner halálát

Szerdán este sokkolta a világot a hír: 83 éves korában svájci otthonában elhunyt Tina Turner énekesnő. A „rocknagyit” nem csak a zenekedvelők gyászolják, egyik legnagyobb slágere, a „The Best” himnusz lett a sportpályákon, stadionokban.

Tina Turner / Fotó: Keystone Press Agency

Halála előtt néhány héttel az egészségével kapcsolatos megbánásáról vallott a közösségi oldalán. Ez idáig csak találgatni lehetett, hogy mi okozta az énekesnő halálát, ám most minden kételyt eloszlatott az orvosi szakvélemény.

Képviselői megerősítették, hogy a Rock and Roll királynője természetes halállal halt meg.

A rosszat sejtető találgatásokat egyébként az indíthatta be, hogy a Rock and Roll királynője 2016-ban egyszer már fontolgatta az asszisztált öngyilkosságot, mielőtt férje, Erwin Bach felajánlotta neki a veséjét. Akkoriban ugyanis a kezeletlen magas vérnyomása felgyorsította a vesekárosodását. Emlékirataiban ezzel kapcsolatban azt is bevallotta, hogy feliratkozott egy öngyilkossági segélyszervezethez, mivel mentálisan már felkészült a halál lehetőségére - írja a Daily Mail.

2023. április 9-én, vélhetően utolsó nyilatkozataiban a The Guardian című lapnak azt mondta, hogy reméli, a világ emlékezni fog rá és hogy nem fél a haláltól.

- Hogyan szeretné, ha emlékeznének önre? - kérdezte a Guardian.

- A rock and roll királynőjeként. Egy olyan nőként, aki megmutatta más nőknek, hogy a saját feltételeik szerint szabad a sikerre törekedni - válaszolta Tine Turner.