"Tinédzserként eltűntem, majd hozzámentem a rendőrhöz, aki megtalált"

Egy nő elárulta, hogyan szeretett bele abba a rendőrbe, aki egykor őt kereste, miután tinédzserként eltűnt otthonról.

A fiatal nő eleinte nem tudta, hogy a rendőr, akibe beleszeretett is részt vett keresésében (Képünk illusztráció) Fotó: @Pexels

A korábban eltűnt nő és a rendőr tudtuk nélkül találkoztak először

A 28 éves Roro Nicole elmenekült gyermekkori otthonából, miután állítása szerint bántalmazó környezetben nőtt fel. Mindössze 13 éves volt akkor, amikor elhagyta otthonát, és egy éjszakára elbújt, miközben szülei bejelentették az eltűnését.

Amikor megszöktem, a szüleim pánikba estek, felhívták a rendőrséget, és azt mondták, elszöktem. Rendőrök is részt vettek a keresésben. Egész éjjel kerestek, de nem találtak meg, mert elbújtam. Tudtam, hogy a rendőröknek fogalmuk sincs, mi zajlik otthon

- mesélte a fiatal nő TikTok-videójában.

Végül rátaláltak, és nevelőszülőkhöz került, ahonnan 18 évesen került ki a rendszerből. Azonban ekkor még nem tudta, hogy a jövőbeli férje, a ma 38 éves Tyler azon az éjjelen rendőrként őt kereste.

A helyszínen soha nem találkoztam vele, fogalmam sem volt róla, hogy részt vett a keresésemben, egészen 15 évvel későbbig.

Útjaik évekkel később keresztezték egymást, amikor Roro a helyi seriffhivatalnál kezdett dolgozni.

Amíg ott dolgoztam, megismertem ezt a rendőrt. Amikor először beszélt velem, csak bámult rám. A seriffhivatalnál töltött időm végén ugyanaz a rendőr odajött hozzám, és beszélgetést kezdeményezett. Onnantól kezdve barátok lettünk, rendszeresen találkoztunk és beszélgettünk. Egy alkalommal, amikor átmentem hozzá, elmondtam neki, hogy egykor elszöktem otthonról.

Ekkor döbbentek rá, hogy útjaik már akkor is találkoztak, amikor Roro még csak 13 éves volt.

Rám nézett, és azt mondta: "Én kerestelek téged." Amikor elszöktem, nem mentem messzire, és az a lakás, ahol bujkáltam, pont az övével szemben volt. Fogalma sem volt róla. Nagyon meglepődött. Nem tudta, mit gondoljon. Az egész helyzet sokkoló volt mindkettőnk számára.

Néhány hónappal később a pár randizni kezdett, majd gyorsan eljegyezték egymást, és azóta három gyermekük is született.

A videóik óriási nézettségnek örvendenek, de néhány néző aggodalmát fejezte ki a korkülönbségük miatt. Roro azonban nem törődött a kritikákkal, és kijelentette, hogy egy 10 éves korkülönbség teljesen normális - írta a Mirror.