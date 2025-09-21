Megjósolta halálát a Tenerifén eltűnt tinédzser

Korábban írtuk róla, hogy a spanyol rendőrség egy fesztivál után Tenerifén eltűnt tinédzser után kutat. A keresés során egy skót turistát találtak meg először, szerencsére őt épségben ki tudták menekíteni a hegyekből. Pár héttel később azonban érkezett a hír, miszerint feltételezhetően az eltűnt Jay Slater holttestét találták meg, a hatóságok szerint eltévedhetett és eleshetett a hegyekben. Egy nemrég előkerült üzenetből kiderül az is, hogy a Jay bizarr módon előre láthatta nem sokkal később bekövetkezett halálát.

Megjósolta halálát a tinédzser, aki lekéste a buszt

Jay Slater telefonjából előkerült üzenetek kísértetiesen előrevetítették a tinédzser halálát. Halálával kapcsolatos nyomozás nem sokára a végéhez ér, miután édesanyja megszólalt a történtekről.

A 19 éves Jay éppen hazafele tartott egy zenei fesztiválról, mikor meghalt. Lemerült akkumulátorú telefonnal nekimerészkedett a 11 órás sétának visszafele a szállására, majd nem hallottak többet felőle.

A rendőrség hatalmas kutató- és mentőakciót indított a keresésére Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is, majd három héttel később a brit Jay Slater holttestét megtalálták. Később megállapításra került, hogy halála a véletlen műve, nem pedig gyilkosság áldozata lett. Egy évvel a halála után újabb részletek láttak napvilágot, előkerült ugyanis a mobiltelefonja is, amelyet a rendőrök természetesen lefoglaltak. A fiatal fiú édesanyja, Debbie végül átvehette fia telefonját, majd elkezdett kutakodni rajta, hátha talál bármit. Debbie észrevett egy üzenetet, amelyet Jay akart küldeni egy barátjának a halála napján - számol be róla a Daily Star.

Figyelj, nem fogok odaérni

- áll a halott fiú telefonjában.

Jay barátja, Bradley, aki megkapta az üzenetet, amikor végül azt Debbie elküldte, azonnal tárcsázta Jay anyukáját.

Debbie szerint Jay ábrázolása a nyomozás alatt végig téves volt, és az emberek gúnyolták fiát.

Csak egy fiatal srác volt, aki imádta az életet, és a barátaival Tenerifére ment, hogy jól érezze magát; valahogy az emberek ezt szem elől tévesztették.