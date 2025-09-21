Megjósolta halálát a Tenerifén eltűnt tinédzser

Korábban írtuk róla, hogy a spanyol rendőrség egy fesztivál után Tenerifén eltűnt tinédzser után kutat. A keresés során egy skót turistát találtak meg először, szerencsére őt épségben ki tudták menekíteni a hegyekből. Pár héttel később azonban érkezett a hír, miszerint feltételezhetően az eltűnt Jay Slater holttestét találták meg, a hatóságok szerint eltévedhetett és eleshetett a hegyekben. Egy nemrég előkerült üzenetből kiderül az is, hogy a Jay bizarr módon előre láthatta nem sokkal később bekövetkezett halálát.
Jay Slater telefonjából előkerült üzenetek kísértetiesen előrevetítették a tinédzser halálát. Halálával kapcsolatos nyomozás nem sokára a végéhez ér, miután édesanyja megszólalt a történtekről.
A 19 éves Jay éppen hazafele tartott egy zenei fesztiválról, mikor meghalt. Lemerült akkumulátorú telefonnal nekimerészkedett a 11 órás sétának visszafele a szállására, majd nem hallottak többet felőle.
A rendőrség hatalmas kutató- és mentőakciót indított a keresésére Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is, majd három héttel később a brit Jay Slater holttestét megtalálták. Később megállapításra került, hogy halála a véletlen műve, nem pedig gyilkosság áldozata lett. Egy évvel a halála után újabb részletek láttak napvilágot, előkerült ugyanis a mobiltelefonja is, amelyet a rendőrök természetesen lefoglaltak. A fiatal fiú édesanyja, Debbie végül átvehette fia telefonját, majd elkezdett kutakodni rajta, hátha talál bármit. Debbie észrevett egy üzenetet, amelyet Jay akart küldeni egy barátjának a halála napján - számol be róla a Daily Star.
Figyelj, nem fogok odaérni
- áll a halott fiú telefonjában.
Jay barátja, Bradley, aki megkapta az üzenetet, amikor végül azt Debbie elküldte, azonnal tárcsázta Jay anyukáját.
Debbie szerint Jay ábrázolása a nyomozás alatt végig téves volt, és az emberek gúnyolták fiát.
Csak egy fiatal srác volt, aki imádta az életet, és a barátaival Tenerifére ment, hogy jól érezze magát; valahogy az emberek ezt szem elől tévesztették.
Debbie a közösségi média erejében bízik, hogy változást ér el fia ügyével kapcsolatban. Mindent megtesz, hogy megállítsa az olyan összeesküvés-elméleteket, amelyek azt állítják, hogy Jay még életben van.
Jay annak idején egy baltával üldözött egy férfit, így sokan azt állították, hogy a fiú antiszociális volt, de anyja tagadja a vádakat. A közvélemény ekkor őrültnek titulálta, amely az édesanyját felháborította.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.