„Még mindig nem érzem valóságosnak” - szívszorító diagnózist kapott a tündéri kislány

A 28 éves, háromgyermekes édesanya, Madeleine Shipp még mindig nehezen dolgozza fel, hogy a lányánál, Aubrey-nál ritka rákot diagnosztizáltak.

Ritka rákot diagnosztizáltak a kislánynál Fotó: SIRAPHOL S. / freepik.com

Nem tűnt betegnek, mégis ritka rákot diagnosztizáltak nála

A kis Aubrey januárban kezdett panaszkodni lábfájdalomra. Először úgy gondolták, növekedési fájdalomról vagy egy iskolában végzett spárga közben meghúzódott izomról lehet szó. Vérvizsgálatra küldték, de akkor még túl korai volt a leukémia kimutatásához, a gyakori tünetek egyike sem jelentkezett nála, nem fogyott, nem volt fáradékony, és egyáltalán nem tűnt betegnek.

Amikor azonban a kislány később testét kiütések lepték el, majd vért hány, azonnal kórházba szállították.

Aubrey-nál akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak, ez egy ritka rákos megbetegedést, amely a vért és a csontvelőt támadja.

Nagyon szomorú, nagyon zavarodott voltam, sírtam és kiabáltam. Aubrey annyira beteg és kiszolgáltatott volt

- emlékezett vissza az édesanya.

Állapota azonban tovább romlott, intubálni kellett, majd altatásban, mentővel szállították át egy másik kórházba, Madeleine végig attól rettegett, hogy a lánya nem éri meg az utat.

Aubrey azóta kemoterápián és immunterápián esett át, és hónapokat mulasztott az iskolából, de most, hogy második kemoterápiás körének végéhez közeledik, alig várja, hogy fokozatosan visszatérhessen az osztályba és találkozhasson barátaival.

A diagnózis előtt Madeleine szerint Aubrey teljesen egészséges gyermek volt, az, aki soha nem betegedett meg. A bátor és erős hatéves kislány imádja barátait, és lelkesen jár az iskolába.

Az NHS szerint az akut limfoblasztos tünetei nem mindig észlelhetők korán, de közéjük tartozhat a fáradtság, sápadtság, könnyen kialakuló véraláfutások, duzzadt nyirokcsomók vagy haspuffadás - írja a Mirror.