„Azt hittem, hogy rákmentes vagyok, amíg két gyakori tünetet nem tapasztaltam”

Egy egészséges és aktív életvitelt folytató nő azt hitte, hogy „rákmentes”, egészen addig, amíg két gyanútlan tünet jelentkezése után szívszorító diagnózist nem kapott.

A walesi Rachel Reed aktív életmódot folytatott és igyekezett odafigyelni az egészségére.

Mivel elég aktív voltam, jártam edzőterembe, naponta öt adag gyümölcsöt és zöldséget ettem, nem ittam alkoholt, nem dohányoztam, úgy gondoltam, hogy elég alacsony a kockázata annak, hogy rákos leszek

– mondta a hölgy.

De 2018-ban, 33 éves korában Rachel élete fenekestül felfordult, amikor vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. 18 hónapba telt, mire végre megkapta a diagnózist, miután a nő hasi fájdalmakra és fáradtságra panaszkodott.

– Nem ismertem fel a tüneteket. A fáradtság és a hasi fájdalmak miatt nem tudtam, hogy ezek vészjelzések – mesélte Rachel, majd hozzátette:

Eszembe sem jutott, ezért amikor elmondták, teljesen sokkolt a hír.

Rachel hónapokig kereste a választ a kezdeti tüneteire, és először IBS-re (irritábilis bél szindróma) írtak fel neki gyógyszert. Aztán azt gondolták, hogy a tünetei a pikkelysömör, a gyógyszerek vagy egy ételintolerancia mellékhatásai lehetnek.

Miután végre megkapta a diagnózist, két nagy műtéten és kemoterápián esett át. Két nehéz év után 2020 áprilisában teljes gyógyulást jelentettek, és azóta a felépülésére és életének újjáépítésére koncentrál. Hogy másoknak is segítsen, a 40 éves Rachel, aki férjével, Deannel és kutyájukkal, Sheldonnal Pontypriddben él, megosztja történetét és támogatja a Cancer Research Wales szervezetet.

– Ha meg tudom akadályozni, hogy valaki másnak is olyan későn állapítsák meg a diagnózisát, mint nekem, akkor boldog vagyok. Sok fiatal nem tudja, hogy ez velük is megtörténhet, még akkor is, ha fitt, és egészséges életet élnek. Én sem tudtam erről semmit. Csak azt hittem, hogy fiatal koromban nem lehetsz rákos - idézi a Mirror Rachel szavait.