13 évesen hullott darabokra a tini élete: "Mindannyian sírtunk!"

Egyik pillanatról a másikra hullott darabokra egy kamaszlány élete: modellkarrier előtt állt, iskolába járt, aztán egy kegyetlen diagnózist követően már az életéért harcolt. Eleinte megfázásnak hitte a gyilkos kórt, végül azonban kiderült az igazság. Az angliai Derbyshire-ben élő Billie Williams 11 évesen, kisgyerekként kezdett modellkedni. Így képzelte el a jövőjét, miközben általános iskolába járt. 2022-ben, 13 évesen azonban 180 fokos fordulatot vett az élete. Először csak folyamatos köhögés kínozta, ám erre csak legyintett, mondván: biztos megfázott. Aztán egy spanyolországi nyaralás során egy duzzanatot vett észre a karján, a hóna alatt, majd egy másikat a nyakán.

Megfázásnak indult, Hodgkin-kórral diagnosztizálták a 13 éves lányt Fotó: GoFundMe

Megfázásnak hitték, végül kiderült az igazság: "Mindannyian sírtunk!"

A nyaralást követően a család még reménykedett benne, hogy javul a lány helyzete, ám miután a duzzanatai nem enyhültek, felkerestek egy orvost. Itt derült ki: a tini Hodgkin-kórban szenved, ami egy ritka, nyirokcsomókat érintő ráktípus, ami Hodgkin-limfóma néven is ismert. "Mindannyian sírtunk" – emlékezett vissza a család a diagnózis utáni pillanatokra. Azonnal megkezdték Billie kezelését, amit sajnos nem viselt jól a kamasz, így egy ideig kórházban, csövön keresztül kellett táplálni és kerekesszékre szorult. Édesanyja, Emma elárulta: az egész családot megviselte a kislány kezelése, ő maga is sokat fogyott az aggodalom miatt a rákkezelés alatt.

Szerencsére 2022 végén Billie vizsgálatai kimutatták: nincs többé rák a szervezetében, azaz sikerült legyőzni a gyilkos kórt. 2024 szeptemberében pedig az iskolába is visszatérhetett. Előtte otthon tanították, mivel osztálytársaitól, kortársaitól kegyetlen támadásokat kapott a külseje miatt.

Sokat fogytam és a hajam is kihullott, így szenvedtem, amikor tükörbe kellett néznem. Azt gondoltam: "Ki ez a személy?" Nem ismertem fel magam

– emlékezett vissza Billie, aki azóta nem csak az önbizalmát nyerte vissza, de a régi külsejét is. Olyannyira, hogy a modellkedéshez is visszatérhetett.

A kamaszlány nem volt ott, amikor az orvosok közölték a rossz hírt

Édesanyja a The Sun oldalának elárulta: Billie maga kérte, hogy ne legyen ott, amikor közlik a vizsgálatok eredményét a szüleivel.

Amikor közölték, hogy Billie rákos, bénultnak éreztem magam, és nem tudtam elhinni, amit hallok. Úgy éreztem, az egész világom darabokra hullik

– idézte fel Emma.