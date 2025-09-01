„Megkönnyebbülés lesz” - Kitálalt a halálos rákbeteg, így tölti utolsó óráit

Roseana Spangler Simst 18 hónappal ezelőtt diagnosztizálták halálos hasnyálmirigyrákkal. Miután közel egy évet töltött kezelésekkel, hatalmas döntést hozott.
A 72 éves nő, aki az interjú során fia mellett, betakarózva a kanapén ült, nyugalommal mesélt az életéről, és arról, hogyan sodródik a vége felé. Roseana júniusban tudta meg, hogy a rák minden kezelés ellenére továbbterjedt, így leállította a terápiákat.
A kaliforniai, halál esetén nyújtott orvosi segítségnyújtásról szóló törvény (MAID) értelmében a nő 2025. augusztus 31-én, vasárnap, gyógyszeres beavatkozással vetett véget életének.
Készen állok az indulásra. Nagyobb békében vagyok, mint valaha.
- mondta előtte. Augusztus 18-án elhagyta San Diegó-i otthonát, és a közeli Palomar-hegységben található VRBO-házba utazott. Ott fia, Shawn Cisneros, annak felesége, Cindy és Cindy ikertestvére, Sandi is csatlakoztak hozzá, hogy együtt töltsék az utolsó hetet.
Sokat autóztak és fotóztak azokban az erdőkben, ahol Roseana régen, egészségesen túrázott. Nosztalgikus képeket néztek át, és családtagok látogatták meg őt, hogy utoljára együtt lehessenek. Az interjú idején már csak órái voltak hátra.
Már az utolsó reggelijét is elfogyasztotta, papayát és mangót, mivel a gyomra nem lehetett tele, amikor beveszi a gyógyszert. Asszisztense, Melissa McClave végigbeszélte vele és családjával, mi fog történni. Körülbelül ekkor érkezett meg egy pszilocibin-terapeuta is, aki pszichedelikus rituálét vezetett le amelyben mikrodózisban varázsgombát adott be neki.
Roseana alaposan átgondolta, mit viseljen utolsó napján, valamit, ami igazán őt jelképezi. Egy egyedi Star Trek pólót választott, amin az egyik mottó szerepelt:
Végtelen sokféleség végtelen kombinációkban
Délután 5 körül Roseana bevett egy hányinger elleni gyógyszert, hogy biztosítsa a MAID-keverék hatását és felszívódását. A családja egy kórházi ágyat helyezett ki a bérelt ház teraszára, a kolibrietetők mellé, egy fenyőfa alá, ahonnan kilátás nyílik a fenyő-, cédrus- és jegenyefenyő erdőre. Roseana ott feküdhetett, miután megitta az életének véget vető oldatot.
Soha nem voltam félős típus. Ez egyszerűen nincs benne a DNS-emben. Igen, szorongok amiatt, hogy minden rendben lesz-e ezekkel a srácokkal.
- mondta fiára és feleségére nézve még az interjú során.
Amikor lenyugodott a nap, este 6 körül Roseana a tervek szerint elkészítette a MAID gyógyszerét, nyugtatók és narkotikumok keverékét, amit 50 ml fehér szőlőlével kevernek össze, melynek elfogyasztása után néhány percen belül euforikus érzés jelentkezik.
Hónapok óta állandó fájdalommal küzdök. Megkönnyebbülés lesz.
McClave korábban elmagyarázta neki, mire számíthat: percekkel az oldat elfogyasztása után kómába esik, és több óra múlva következik be a halál. Roseana hónapok óta tervezte ezt a napot. Elajándékozta a holmijait és szerveit tudományos kutatásra ajánlotta fel a Kaliforniai Egyetemnek. Békével és nyugalommal várta a fájdalom végét.
Remélem, eleget szolgáltam ahhoz, hogy eljuthassak arra a békés helyre, amit az emberek mennyországnak gondolnak. Nem tudom, hogy tudok-e majd kommunikálni ezzel a dimenzióval vagy sem. Csak várom a kalandot. És azt szeretném, ha úgy éreznétek, hogy ez a következő dolog számomra és nem a vég.
- mondta a People-nak utolsó interjújában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.