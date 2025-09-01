„Megkönnyebbülés lesz” - Kitálalt a halálos rákbeteg, így tölti utolsó óráit

Roseana Spangler Simst 18 hónappal ezelőtt diagnosztizálták halálos hasnyálmirigyrákkal. Miután közel egy évet töltött kezelésekkel, hatalmas döntést hozott.

Pontosan tudta a rákos beteg, hogy tölti utolsó idejét / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A 72 éves nő, aki az interjú során fia mellett, betakarózva a kanapén ült, nyugalommal mesélt az életéről, és arról, hogyan sodródik a vége felé. Roseana júniusban tudta meg, hogy a rák minden kezelés ellenére továbbterjedt, így leállította a terápiákat.

A kaliforniai, halál esetén nyújtott orvosi segítségnyújtásról szóló törvény (MAID) értelmében a nő 2025. augusztus 31-én, vasárnap, gyógyszeres beavatkozással vetett véget életének.

Készen állok az indulásra. Nagyobb békében vagyok, mint valaha.

- mondta előtte. Augusztus 18-án elhagyta San Diegó-i otthonát, és a közeli Palomar-hegységben található VRBO-házba utazott. Ott fia, Shawn Cisneros, annak felesége, Cindy és Cindy ikertestvére, Sandi is csatlakoztak hozzá, hogy együtt töltsék az utolsó hetet.

Sokat autóztak és fotóztak azokban az erdőkben, ahol Roseana régen, egészségesen túrázott. Nosztalgikus képeket néztek át, és családtagok látogatták meg őt, hogy utoljára együtt lehessenek. Az interjú idején már csak órái voltak hátra.

Már az utolsó reggelijét is elfogyasztotta, papayát és mangót, mivel a gyomra nem lehetett tele, amikor beveszi a gyógyszert. Asszisztense, Melissa McClave végigbeszélte vele és családjával, mi fog történni. Körülbelül ekkor érkezett meg egy pszilocibin-terapeuta is, aki pszichedelikus rituálét vezetett le amelyben mikrodózisban varázsgombát adott be neki.

Roseana alaposan átgondolta, mit viseljen utolsó napján, valamit, ami igazán őt jelképezi. Egy egyedi Star Trek pólót választott, amin az egyik mottó szerepelt:

Végtelen sokféleség végtelen kombinációkban

Délután 5 körül Roseana bevett egy hányinger elleni gyógyszert, hogy biztosítsa a MAID-keverék hatását és felszívódását. A családja egy kórházi ágyat helyezett ki a bérelt ház teraszára, a kolibrietetők mellé, egy fenyőfa alá, ahonnan kilátás nyílik a fenyő-, cédrus- és jegenyefenyő erdőre. Roseana ott feküdhetett, miután megitta az életének véget vető oldatot.

Soha nem voltam félős típus. Ez egyszerűen nincs benne a DNS-emben. Igen, szorongok amiatt, hogy minden rendben lesz-e ezekkel a srácokkal.

- mondta fiára és feleségére nézve még az interjú során.