"Azt hittem, csak valami rosszat ettem, aztán az orvosok közölték: hónapjaim vannak csak hátra"

Eleinte azt hitte, csak valami rosszat evett egy családi barbeque-sütésen. Sajnos azonban hamarosan kiderült: sokkal nagyobb a baj, mint azt az édesapa és az orvosok is gondolták. Végül bebizonyosodott: négyes stádiumú rákkal kell megküzdenie. Ekkor már csak hónapokat jósoltak neki. Mindez öt évvel ezelőtt volt, a férfi pedig még mindig él. Hihetetlen történetét most osztotta meg a világgal. A brit Matt Eamer 39 éves volt. Épp kétéves fia születésnapját ünnepelte 2020 szeptemberében. Ekkor kezdett először komolyabb gyomorfájdalomra panaszkodni. Azt hitte, csak a kolbász, amit sütött, kínozza meg, gyomorrontása van. Elment az orvosához, aki megvizsgálta, majd adott neki gyógyszert, mondván: menjen haza, hamarosan jobban lesz.

A férfit nem tudta legyőzni a rák Fotó: GoFundMe

Amikor később sem javult az állapota, felesége unszolására bementek a helyi kórházba. Itt fedeztek fel egy duzzanatot a gyomrában. Hamarosan kiderült: rák, méghozzá negyedik stádiumú.

Gyomorrontásnak hitték, rák kínozta az édesapát

Hat hónap intenzív kemoterápia következett, azonban ez sem volt hatásos. A rák továbbterjedt. Mint kiderült, az édesapának egy ritka genetikai rendellenessége van, amely kontollálatlan sejtnövekedéssel jár. Ennek köszönhetően úgy tűnt, a tumor szinte megállíthatatlan.

"Még most is emlékszem annak a személynek a hangjára, aki felhívott, hogy közölje: a diagnózis megváltozott. Azt mondta, hónapokról beszélünk, nem évekről a túlélés szempontjából" – idézte fel Matt Eamer a legkilátástalanabbnak tűnő időszakot a The Sun oldalának. A férfi végül egy kísérleti kezelésnek hála mégsem vesztette életét, sőt, öt év telt el, és jó ideje tünetmentes.

"Öt évet elérni négyes stádiummal igazi ritkaság. Nem vagy a halálos ágyadon, de arra kényszerít a betegség, hogy elgondolkozz azon, miként töltöd az idődet" – magyarázta, hozzátéve: valójában az élet apró pillanatai, amik számítanak, amiket igazán meg kell élni.

"Az igazság az egész bakancslistáról a kis pillanatok. Több időt töltök a gyermekeim arcát nézve, vagy azzal, hogy elviszem őket egy műsorra, vagy úszni a tengerre. Ezek a dolgok felértékelődtek."