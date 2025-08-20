UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Azt hittem, csak valami rosszat ettem, aztán az orvosok közölték: hónapjaim vannak csak hátra"

diagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 12:30
gyomorrákrák
Az édesapa biztos volt benne: ez az út vége a számára. A rák miatt az orvosok úgy hitték, csak hónapjai lehetnek hátra.

Eleinte azt hitte, csak valami rosszat evett egy családi barbeque-sütésen. Sajnos azonban hamarosan kiderült: sokkal nagyobb a baj, mint azt az édesapa és az orvosok is gondolták. Végül bebizonyosodott: négyes stádiumú rákkal kell megküzdenie. Ekkor már csak hónapokat jósoltak neki. Mindez öt évvel ezelőtt volt, a férfi pedig még mindig él. Hihetetlen történetét most osztotta meg a világgal. A brit Matt Eamer 39 éves volt. Épp kétéves fia születésnapját ünnepelte 2020 szeptemberében. Ekkor kezdett először komolyabb gyomorfájdalomra panaszkodni. Azt hitte, csak a kolbász, amit sütött, kínozza meg, gyomorrontása van. Elment az orvosához, aki megvizsgálta, majd adott neki gyógyszert, mondván: menjen haza, hamarosan jobban lesz.

A férfit nem tudta legyőzni a rák
A férfit nem tudta legyőzni a rák  Fotó: GoFundMe

Amikor később sem javult az állapota, felesége unszolására bementek a helyi kórházba. Itt fedeztek fel egy duzzanatot a gyomrában. Hamarosan kiderült: rák, méghozzá negyedik stádiumú.

Gyomorrontásnak hitték, rák kínozta az édesapát

Hat hónap intenzív kemoterápia következett, azonban ez sem volt hatásos. A rák továbbterjedt. Mint kiderült, az édesapának egy ritka genetikai rendellenessége van, amely kontollálatlan sejtnövekedéssel jár. Ennek köszönhetően úgy tűnt, a tumor szinte megállíthatatlan. 

"Még most is emlékszem annak a személynek a hangjára, aki felhívott, hogy közölje: a diagnózis megváltozott. Azt mondta, hónapokról beszélünk, nem évekről a túlélés szempontjából" – idézte fel Matt Eamer a legkilátástalanabbnak tűnő időszakot a The Sun oldalának. A férfi végül egy kísérleti kezelésnek hála mégsem vesztette életét, sőt, öt év telt el, és jó ideje tünetmentes.

"Öt évet elérni négyes stádiummal igazi ritkaság. Nem vagy a halálos ágyadon, de arra kényszerít a betegség, hogy elgondolkozz azon, miként töltöd az idődet" – magyarázta, hozzátéve: valójában az élet apró pillanatai, amik számítanak, amiket igazán meg kell élni.

"Az igazság az egész bakancslistáról a kis pillanatok. Több időt töltök a gyermekeim arcát nézve, vagy azzal, hogy elviszem őket egy műsorra, vagy úszni a tengerre. Ezek a dolgok felértékelődtek."

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu