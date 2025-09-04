Noel szülei versenyt futnak az idővel, a kisfiú élete a tét: "Sosem adjuk fel!"

Noel nagyon szeret focizni és bokszolni. Az Erdőteleken élő gyermek egyetlen álma, hogy ismét egészséges legyen. Betegségének első tünete az volt, amikor a lábai kifelé kezdtek fordulni. Orvosról orvosra vitték Noelt, még magán ortopédia rendelésen is voltak, de egy éven keresztül különösebb problémát nem találtak nála. Gyógycipót és gyógyszandált írtak fel neki, de nem javult az állapota, és egyre nehezebben járt.

Noel Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved, csak egy költséges terápia mentheti meg az életét

Fotó: olvasói fotó

Egyéves korában már mászni is nehezen tudott, és felálláshoz és a lépcsőzéshez segítségre volt szüksége. Ekkor Egerben a gyermekneurológián kezelték Noelt, és látták, hogy nagy a baj. Átirányítottak minket Budapestre a Semmelweis Egyetemre, ahol az orvosok szembesítettek minket gyermekünk valódi betegségével. Lesújtó volt a hír, mikor megtudtuk, hogy gyógyíthatatlan betegségben, Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. Mi sosem adjuk fel, és mindent megteszünk azért, hogy a betegség lefolyását le tudjuk lassítani

–mondja bizakodóan az édesanya, Farkas Zsoltné Klaudia, aki elmesélte, hogy Noel magántanulóként most kezdte a második osztályt az iskolában. Annak ellenére, hogy a betegsége miatt kicsit le van maradva az osztálytársaihoz képest írni és olvasni is tud már.

Noel életét egy őssejtterápia mentheti meg

Nagyon szeretnénk, hogy a fiunk meggyógyuljon. Rátaláltunk egy kínai őssejtterápiára, amit Pekingben végeznének el. Az izmai leépülését 6 injekcióval és egy hat hónapos gyógyszeres terápiával állítanák meg. A kínai orvosok még annak a reményét is megcsillantották, hogy a terápia után egy műtétnek köszönhetően a gyermekünk még járni is megtanul majd. Ez az egyetlen esélye Noelnek a gyógyulásra, de a terápia nyolc millió forintba kerül

–reménykedik az édesanya, aki hozzáteszi, hogy gyűjtésbe kezdtek, hogy a terápia árát elő tudják teremteni. Alapítványt hoztak létre, hogy fedezni tudják az orvosi kiadásokat. Annak ellenére, hogy messze még a cél, a gyűjtés jól halad. Noel számláján a segítőknek köszönhetően már 3 millió 400 ezer forint gyűlt össze. Szülei bíznak benne, hogy a teljes összeget elő tudják teremteni, és gyermekük ismét egészséges lesz.

