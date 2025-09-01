Kétszer is meghalt a tündéri kislány, végül a NASA mentette meg az életét

Egy kislány szíve megállt 31 percre, majd a Mars felfedezésére kifejlesztett, NASA-féle űrkorszak technológiával megmentették. A 10 éves Evie Gore-t kétszer is visszahozták az életbe az orvosok, miután hirtelen leállt a szíve. A kislány szívénél egy lyukat kellett csinálniuk a szív két felső kamrája közé, hogy a vér könnyebben áramolhasson a testében. A lyukat egy NASA által kifejlesztett, a Mars felfedezésére használt eszközzel sikerült bezárniuk, amely lehetővé tette, hogy a gyermek folytathassa a normális életét.
Evie a Glouchestershire-i Dean erdőben él édesanyjával, Sarah-val és 37 éves villamosmérnök édesapjával, Simonnal.
Most ránézve nehéz elhinni, hogy mennyi mindenen ment keresztül, pedig milyen jól van
– idézi a kislány édesanyját a Mirror.
Evie először mindössze 5 évesen, otthon kapott rohamot. Édesanyja szerint gyomorfájásra panaszkodott előtte. A gyomrát megvizsgálták, de semmit nem mutatott. Egy görcsroham után vitték kórházba, majd közölték az orvosok, hogy nincs rendben a szíve. Első szívrohama következtében 14 percig nem lélegzett. Második szívrohama után hipertrófiás kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála. A betegség a szívizom központi falának megnagyobbodását és merevségét okozza, megakadályozva a szív megfelelő verését kiváltó jeleket.
Az első szervátültetési kísérlet után közölték a szülőkkel az orvosok, hogy a szív nem alkalmas a transzplantációra.
Nagyon traumatikus volt, mivel azt hittük, hogy új szívet kap, aztán kiderült, hogy mégsem.
2022 áprilisában végül sikerült egy szívet találniuk, amely alkalmas a transzplantációra, de Evie tüdejére nehezedő nyomás miatt egy lyukat kellett létrehozniuk a szív felső két kamrája között. Az év szeptemberében bezárták a lyukat. A készülék nitinolból készült – egy ötvözetből, amelyet a Mars bolygó felfedezésére használt, rázkódást elnyelő és egyenetlen terepen való navigálásra alkalmas, úgynevezett rover kerekekhez használt eszközök gyártásához használtak.
Az eszközt egy katéteren keresztül vezetik be, majd kitágítják a lyukat, hogy bezárhassák.
Most már teljes életet élhet, mint bármely lány a korában.
Édesanyja szerint a lány most két kézzel ragadja meg az élet adta lehetőségeket, hogy ki tudja belőlük hozni a lehető legjobbat.
