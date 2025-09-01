Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétszer is meghalt a tündéri kislány, végül a NASA mentette meg az életét

szívroham
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 09:15
NASAtechnológiaéletmentés
Űrtechnológiának köszönheti az életét egy kislány.
Alexa
A szerző cikkei

Egy kislány szíve megállt 31 percre, majd a Mars felfedezésére kifejlesztett, NASA-féle űrkorszak technológiával megmentették. A 10 éves Evie Gore-t kétszer is visszahozták az életbe az orvosok, miután hirtelen leállt a szíve. A kislány szívénél egy lyukat kellett csinálniuk a szív két felső kamrája közé, hogy a vér könnyebben áramolhasson a testében. A lyukat egy NASA által kifejlesztett, a Mars felfedezésére használt eszközzel sikerült bezárniuk, amely lehetővé tette, hogy a gyermek folytathassa a normális életét.

Egészen hihetetlen, de a NASA űrtechnológiája mentette meg a kislányt
Egészen hihetetlen, de a NASA űrtechnológiája mentette meg a kislányt  Fotó: Pixabay

Evie a Glouchestershire-i Dean erdőben él édesanyjával, Sarah-val és 37 éves villamosmérnök édesapjával, Simonnal. 

Most ránézve nehéz elhinni, hogy mennyi mindenen ment keresztül, pedig milyen jól van

– idézi a kislány édesanyját a Mirror.

NASA-technológiával adtak új életet a szívbeteg kislánynak

Evie először mindössze 5 évesen, otthon kapott rohamot. Édesanyja szerint gyomorfájásra panaszkodott előtte. A gyomrát megvizsgálták, de semmit nem mutatott. Egy görcsroham után vitték kórházba, majd közölték az orvosok, hogy nincs rendben a szíve. Első szívrohama következtében 14 percig nem lélegzett. Második szívrohama után hipertrófiás kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála.  A betegség a szívizom központi falának megnagyobbodását és merevségét okozza, megakadályozva a szív megfelelő verését kiváltó jeleket.

Az első szervátültetési kísérlet után közölték a szülőkkel az orvosok, hogy a szív nem alkalmas a transzplantációra.

Nagyon traumatikus volt, mivel azt hittük, hogy új szívet kap, aztán kiderült, hogy mégsem. 

2022 áprilisában végül sikerült egy szívet találniuk, amely alkalmas a transzplantációra, de Evie tüdejére nehezedő nyomás miatt egy lyukat kellett létrehozniuk a szív felső két kamrája között. Az év szeptemberében bezárták a lyukat. A készülék nitinolból készült – egy ötvözetből, amelyet a Mars bolygó felfedezésére használt, rázkódást elnyelő és egyenetlen terepen való navigálásra alkalmas, úgynevezett rover kerekekhez használt eszközök gyártásához használtak. 

Az eszközt egy katéteren keresztül vezetik be, majd kitágítják a lyukat, hogy bezárhassák. 

Most már teljes életet élhet, mint bármely lány a korában.

Édesanyja szerint a lány most két kézzel ragadja meg az élet adta lehetőségeket, hogy ki tudja belőlük hozni a lehető legjobbat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu