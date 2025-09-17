Most kaptuk: 4 éves kislány zuhant le az erkélyről alvajárás közben

A négyéves kislány alvajárás közben, hajnali 5 óra után esett le egy lakóház erkélyéről, és később a kórházban belehalt sérüléseibe. A szülők nem tartózkodtak otthon a baleset idején, a helyi jelentések szerint a 15 éves nővére maradt vele és egyéves öccse felügyeletére.

Alvajárás közben zuhant ki az erkélyről Fotó: Pexels illusztráció

Alvajárás miatt zuhant le a négyéves kislány

Állítólag a szülők először egy helyi egészségügyi központba vitték a kislányt, majd kritikus állapotban átszállították az alicantei Általános Kórházba. A nyomozók megállapították, hogy a haláleset véletlen baleset volt, és kiderítették, hogy a kislány kora reggel alvajárás közben kelt fel az ágyából.

A gyermek átmászott az erkély korlátján, elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant, miközben egy alatta parkoló autónak is neki csapódott, végül a földre esett.

A tragédia mindössze egy nappal azután történt, hogy ugyanabban a városban egy 20 napos csecsemő vesztette életét, miután egy irányíthatatlan autó elgázolta. A jármű vélhetően kézifék-hiba miatt gurult el egy meredek dombon parkolva. A csecsemő 37 éves anyja, aki ekkor babakocsiban tolta gyermekét, súlyosan megsérült, és jelenleg is a kórház intenzív osztályán van - írja a Metro.

Calpe város önkormányzata háromnapos gyászt rendelt el a csecsemő és a négyéves kislány tiszteletére.

A Calpe önkormányzat szóvivője így nyilatkozott:

„A közelmúltban bekövetkezett tragikus balesetekben elhunyt egy csecsemő és egy négyéves kislány miatt hivatalos gyászidőszakot hirdetünk tiszteletünk és részvétünk jeléül. A háromnapos hivatalos gyász ma kezdődik. Minden önkormányzati épületen félárbocra eresztik a zászlókat.”