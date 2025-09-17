Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk: 4 éves kislány zuhant le az erkélyről alvajárás közben

alvajárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 08:20
gyermektragédia
Egy ötödik emeleti erkélyről esett le Calpe városában, Spanyolországban. Alvajárás miatt következett be a tragédia.
Bors
A szerző cikkei

A négyéves kislány alvajárás közben, hajnali 5 óra után esett le egy lakóház erkélyéről, és később a kórházban belehalt sérüléseibe. A szülők nem tartózkodtak otthon a baleset idején, a helyi jelentések szerint a 15 éves nővére maradt vele és egyéves öccse felügyeletére.

Alvajárás közben zuhant ki az erkélyről
Alvajárás közben zuhant ki az erkélyről Fotó: Pexels illusztráció

Alvajárás miatt zuhant le a négyéves kislány 

Állítólag a szülők először egy helyi egészségügyi központba vitték a kislányt, majd kritikus állapotban átszállították az alicantei Általános Kórházba. A nyomozók megállapították, hogy a haláleset véletlen baleset volt, és kiderítették, hogy a kislány kora reggel alvajárás közben kelt fel az ágyából.

A gyermek átmászott az erkély korlátján, elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant, miközben egy alatta parkoló autónak is neki csapódott, végül a földre esett.

A tragédia mindössze egy nappal azután történt, hogy ugyanabban a városban egy 20 napos csecsemő vesztette életét, miután egy irányíthatatlan autó elgázolta. A jármű vélhetően kézifék-hiba miatt gurult el egy meredek dombon parkolva. A csecsemő 37 éves anyja, aki ekkor babakocsiban tolta gyermekét, súlyosan megsérült, és jelenleg is a kórház intenzív osztályán van - írja a Metro.

Calpe város önkormányzata háromnapos gyászt rendelt el a csecsemő és a négyéves kislány tiszteletére.

A Calpe önkormányzat szóvivője így nyilatkozott:
„A közelmúltban bekövetkezett tragikus balesetekben elhunyt egy csecsemő és egy négyéves kislány miatt hivatalos gyászidőszakot hirdetünk tiszteletünk és részvétünk jeléül. A háromnapos hivatalos gyász ma kezdődik. Minden önkormányzati épületen félárbocra eresztik a zászlókat.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu