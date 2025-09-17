Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sosem felejtjük: Robert Redford és Brad Pitt helikopterrel vették be Budapestet

Kémjátszma
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 15:15
BudapesthelikopterBrad PittRobert Redford
2001 környékén kamerás helikoptert láthattak az égen az emberek. A Robert Redford főszereplésével készült Kémjátszma című film forgatásának ugyanis hazánk is otthont adott.
Bors
A szerző cikkei

A tegnap tragikus hirtelenséggel elhunyt világsztár bejárta a Földet filmjeiben. A 2001-ben debütált Kémjátszma című film forgatásán például hazánkba is ellátogatott. Ez a projekt kiemelkedő volt a színész számára,  mert egyszerre látta benne az akció és a történeti mélység potenciálját. Robert Redford meghalt ugyan, de legendás alkotásaiban örökké élni fog.

Robert Redford
 Robert Redford filmek késői darabja volt a Kémjátszma (Fotó: Universal Studios / NORTHFOTO)

Helikopterről is forgattak Budapesten Robert Redford filmjének tetőjelenetéhez

A Kémjátszma egy 2001-es amerikai kémthriller, melyet Ridley Scott testvére, Tony Scott rendezett, valamint Robert Redford és Brad Pitt főszereplésével készült. A mozi bemutatja a hidegháború utáni CIA működését, valamint az ügynöki etikát és a személyes kapcsolatok határait. Ez volt az a szerep, amely miatt Brad Pitt kénytelen volt átadni Matt Damonnak a Bourne-rejtély főszerepét.

Hazai húzónevek is szerepeltek a produkcióban

A filmek forgatásához több helyszín is hozzájárult, olyanok mint Hong Kong, Berlin, Vancouver, Prága és ami nekünk a legkedvesebb marad, Budapest. Ugyanis ez volt az első olyan produkció, amelyet a Magyar Filmbizottság Los Angeles-i irodája közreműködésével forgathattak kishazánkban. A filmben több, számunkra jól ismert színészt is foglalkoztattak. Stohl András, Rékasi Károly, Bánfalvy Ágnes és Szervét Tibor is feltűntek a szuperprodukcióban.

Robert Redford, Tony Scott, Brad Pitt
Robert Redford nagyra tartotta Tony Scott vízióját (Fotó:Universal Pictures / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Ezek az ikonikus helyszínek láthatóak a filmben

Figyelmesebb nézőknek feltűnhetnek olyan helyszínek, mint a Pári­si udvar, a Duna-part, a Szabadság híd rajta a jellegzetes sárga villamossal egyebek között. Sőt, a film egyik kulcsjelenetét az Astorián található Georgia-bérház tetején vették fel. Ennek felvételéhez egyébként helikoptert is béreltek, amit Redford eleinte kétkedéssel fogadott, de a mozgalmas és vizuálisan izgalmas végeredmény lenyűgözte őt — ezt lentebb meg is nézhetjük.

Galéria: Ilyen volt Robert Redford és Brad Pitt a Budapesten forgatott Kémjátszmában
1/11
A film egyik kulcsjelenetét helikopterről vették fel

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu