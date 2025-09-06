Szörnyű hírt kapott Krisztián - fájdalmas fordulat állt be a negyedikről kizuhant biztonsági őr állapotában

Mint arról a Bors beszámolt, június 16-án egy kis híján halálos baleset történt Budán. Az Október Huszonharmadika utca egyik társasháza negyedik emeletéről kizuhant egy 19 éves férfi. Krisztián nagy valószínűséggel annak köszönheti az életét, hogy a járda aszfaltja helyett egy ponyvás teherautó tetejére csapódott.
A fiatal férfin több műtétet is elvégeztek, két hétig pedig mélyaltatásban tartották. Az idegsebészetről átszállították a rehabilitációs klinikára, Budakeszire. Erzsébet, a volt biztonsági őr édesanyja naponta látogatja. Próbálja benne tartani a lelket, és már készül az igencsak nehéz, közös életükre. Krisztián a baleset előtt együtt lakott a barátnőjével, és éppen a szerelmi fészkük erkélyének korlátján billent át. A pár a férfi kórházi kezelése alatt szakított. A lány nem bírta elviselni, hogy választottja kerekesszékbe kényszerült.
Az, hogy mozgássérültté vált, tragédia, de igyekszünk a fiamnak minél teljesebb életet biztosítani. Közel három hónapja nem volt itthon a kezelések és a terápia miatt. Szó volt róla, hogy erre a hétvégére végre kiengedik a rehabilitációról, de sajnos az orvosok végül máshogy döntöttek
– mondta szomorúan az édesanya.
Mint kiderült, Krisztiánt nem sikerült kellően felerősíteniük, ezért nem javasolták, hogy elhagyja a klinikát.
Szerettem volna végre főzni valami finomat Krisztiánnak, és már azt is kitaláltuk, hogy csavargunk egy jót és elmegyünk moziba. Úgy tűnik, mindez most várat magára
– fejezte be az édesanya.
