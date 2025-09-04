Autóban szülte meg kislányát egy nő Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Hihetetlen esemény rázta fel a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közlekedőket: egy fiatal kismama nem a kórházban, hanem autójában hozta világra kislányát, Elizabetet.
A vajúdás hajnalban kezdődött, és a család azonnal a kórház felé vette az irányt. Azonban a természet másképp döntött: a kis Elizabet nem várt tovább, és néhány perc alatt, az út szélén, édesanyja karjaiban született meg, derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjából.
A helyszínre villámgyorsan érkeztek a mentők és az esetkocsi, akik segítettek a hősies anyukának és az egészséges kislánynak. Az újszülött és anyukája stabil állapotban kerültek kórházba. A büszke szülők és a mentők is meghatódva fogadták a csodát: egy kislány, aki történelmi pillanattá varázsolta a hajnal csendjét.
Az Országos Mentőszolgálat boldog és egészséges életet kívánt az újszülöttnek, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek. Egy biztos: Elizabet érkezése örökre emlékezetes marad mindenki számára.
