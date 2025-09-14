Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Szülei szeme láttára vesztette életét a tündéri 5 éves kisfiú: "Számára az élet a felfedezésről, a vidámságról és a szeretetről szólt"

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 21:02
kisfiúhalál
A szülők tehetetlenül nézték végig kisfiuk halálát.

Megdöbbentő tragédia rázta meg Kaliforniát: egy mindössze ötéves kisfiú, Maxwell Haworth szülei szeme láttára hunyt el egy szörnyű balesetben a népszerű Rincon Beach sziklás partján.

Kisfiú
A kisfiút nem lehetett megmenteni
Fotó: GoFundMe/Bryan Holloway

A kis Max a barátjával játszott augusztus 31-én, amikor a sziklákon mászkálva megcsúszott, és ezzel véletlenül megmozdított egy hatalmas sziklát. A kődarab leszakadt, és végzetes sérüléseket okozott a gyermeknek, akit kétségbeesett szülei azonnal megpróbáltak kimenteni és segítséget hívni, írja a Mirror.

Édesapja karjaiban rohant vele a parkolóig, hogy minél előbb segítséget kapjon. Mindent megtettek érte, amit csak lehetett

 – mesélte egy szemtanú a Los Angeles Timesnak. 

Maxwell életvidám, energiával teli kisfiú volt, aki mindenkit szeretett maga körül, és néhány hete kezdte el az óvodát. A család barátja, Bryan Holloway emlékezve rá elmondta: 

Max volt szülei legnagyobb öröme és áldása. Rövid élete alatt több kalandban és élményben volt része, mint sok más gyereknek. Számára az élet a felfedezésről, a vidámságról és a szeretetről szólt.

A család GoFundMe-gyűjtést indított, hogy fedezni tudják a temetés és a gyászterápia költségeit, valamint a baleset utáni terheket. A jótékonysági akció eddig 66 424 dollárt (kb. 24,2 millió forintot) hozott össze a kitűzött 80 000 dolláros (kb. 29,2 millió forintos) célból.

Max mindenkit boldoggá tett maga körül, nemcsak a szülei, hanem barátai és családtagjai életét is beragyogta. Mindannyian mérhetetlenül hiányolni fogjuk

 – írták a szervezők.

 

