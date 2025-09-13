„Legrosszabb álom” – fogak hasították fel a férfi bőrét, iszonyatos kínt élt át

Egy alabamai férfit kórházba kellett szállítani, miután túrázás közben megharapta egy kígyó.

Túrázás közben harapta meg Tyler Roach-ot egy kígyó (Fotó: GoFundMe)

Tyler Roach éppen a Sipsey Wilderness területén túrázott édesapjával, amikor kígyómarás érte. Az ő szavaival mondva, vele is megtörtént "minden túrázó egyik legrosszabb álma". Éppen csak sétálgattak az ösvényen, amikor Roach hirtelen hasító fájdalmat érzett a bal vádlijában. Hátranézve egy hatalmas rézfejű kígyót látott, amelynek fogai mélyen belemartak a lábába.

Térerő híján nem tudtak segítséget hívni, így kénytelenek voltak gyalog megindulni az erdőből - Roach azonban nem jutott el a túra végéig. A Lawrence megyei seriff hivatala szerint a Bankhead Nemzeti Erdőből érkezett a segélyhívás helyi idő szerint délután 3 óra körül. Ekkor indították el a keresőcsapatot.

A kígyómarás rémisztő tüneteket produkált

Nem tartott sokáig, mire megtalálták Roachot aki ekkor már hányt, és teste erősen dagadni kezdett. A mentők a helyszínen infúziót kötöttek be neki, valamint gyógyszereket is kapott.

Végül 11 órára sikerült kihozniuk őt az erdőből, ahonnan azonnal mentőhelikopter vitte tovább. Több mint tíz órán át küzdöttek a mentőegységek az erdőben. Roach elmondta, hogy néhány gyógyszerre allergiás, így a kezelések a máját is megterhelték, valamint izomproblémákkal is küzd azóta. Öt napba telt, mire képes volt fizikai terápián részt venni.

Az orvosok szerint jobban vagyok, de a felépülésem még hosszú út lesz. Hónapok is eltelhetnek, mire újra dolgozni tudok.

- nyilatkozta.

Max Sanders seriff elmondta: rendkívül komplikált, hosszú és nehéz mentés volt, de büszke a csapatára, amiért sikeresen kimentették Roachot. Hozzátette, hálás a közösség önkénteseinek, akikre mindig lehet számítani ilyen helyzetekben - írja a People.