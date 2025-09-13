Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
„Legrosszabb álom” – fogak hasították fel a férfi bőrét, iszonyatos kínt élt át

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 08:30
Térerő sem volt, így társával több mint tíz órán át küzdöttek az erdőben. Egy kígyó okozott hatalmas pánikot!
Egy alabamai férfit kórházba kellett szállítani, miután túrázás közben megharapta egy kígyó.

„Minden túrázó legrosszabb álma” – gondolta a férfi, miközben kígyó fogai hasították bőrét
Túrázás közben harapta meg Tyler Roach-ot egy kígyó (Fotó: GoFundMe)

Tyler Roach éppen a Sipsey Wilderness területén túrázott édesapjával, amikor kígyómarás érte. Az ő szavaival mondva, vele is megtörtént "minden túrázó egyik legrosszabb álma". Éppen csak sétálgattak az ösvényen, amikor Roach hirtelen hasító fájdalmat érzett a bal vádlijában. Hátranézve egy hatalmas rézfejű kígyót látott, amelynek fogai mélyen belemartak a lábába.

Térerő híján nem tudtak segítséget hívni, így kénytelenek voltak gyalog megindulni az erdőből  - Roach azonban nem jutott el a túra végéig. A Lawrence megyei seriff hivatala szerint a Bankhead Nemzeti Erdőből érkezett a segélyhívás helyi idő szerint délután 3 óra körül. Ekkor indították el a keresőcsapatot.

A kígyómarás rémisztő tüneteket produkált

Nem tartott sokáig, mire megtalálták Roachot aki ekkor már hányt, és teste erősen dagadni kezdett. A mentők a helyszínen infúziót kötöttek be neki, valamint gyógyszereket is kapott.

Végül 11 órára sikerült kihozniuk őt az erdőből, ahonnan azonnal mentőhelikopter vitte tovább. Több mint tíz órán át küzdöttek a mentőegységek az erdőben. Roach elmondta, hogy néhány gyógyszerre allergiás, így a kezelések a máját is megterhelték, valamint izomproblémákkal is küzd azóta. Öt napba telt, mire képes volt fizikai terápián részt venni.

Az orvosok szerint jobban vagyok, de a felépülésem még hosszú út lesz. Hónapok is eltelhetnek, mire újra dolgozni tudok.

- nyilatkozta.

Max Sanders seriff elmondta: rendkívül komplikált, hosszú és nehéz mentés volt, de büszke a csapatára, amiért sikeresen kimentették Roachot. Hozzátette, hálás a közösség önkénteseinek, akikre mindig lehet számítani ilyen helyzetekben - írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
