Mentőhelikopter érkezett a gyermekért - tömeges baleset történt

Összeütközött négy személygépkocsi szombaton a Ialomița megyei Coșereni településen. Nagy erőket mozgósított a megyei készenléti felügyelőség, a helyszínre egy tűzoltóautó, több mentőautó, valamint mentési szakembereket szállító jármű érkezett rövid időn belül. Egy mentőhelikoptert is riasztottak később.

Mentőhelikopter jött egy gyermekért Fotó: Pixabay (illusztráció)

Négy gyermek és három felnőtt szenvedett kórházi ellátást igénylő sérüléseket a tömeges ütközésben. Az ISU tájékoztatása szerint a legsúlyosabb sérültet, aki egy intubált gyermek volt, őt mentőhelikopterrel szállították el a baleset helyszínéről - számol be róla a maszol.ro.

Tizenegy személy, hat felnőtt és öt gyerek utazott négy személygépkocsiban. A rendőrség még vizsgálja a balest bekövetkezténk körülményeit.