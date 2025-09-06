Mentőhelikopter érkezett a gyermekért - tömeges baleset történt

Összeütközött négy személygépkocsi szombaton a Ialomița megyei Coșereni településen. Nagy erőket mozgósított a megyei készenléti felügyelőség, a helyszínre egy tűzoltóautó, több mentőautó, valamint mentési szakembereket szállító jármű érkezett rövid időn belül. Egy mentőhelikoptert is riasztottak később.
Négy gyermek és három felnőtt szenvedett kórházi ellátást igénylő sérüléseket a tömeges ütközésben. Az ISU tájékoztatása szerint a legsúlyosabb sérültet, aki egy intubált gyermek volt, őt mentőhelikopterrel szállították el a baleset helyszínéről - számol be róla a maszol.ro.
Tizenegy személy, hat felnőtt és öt gyerek utazott négy személygépkocsiban. A rendőrség még vizsgálja a balest bekövetkezténk körülményeit.
