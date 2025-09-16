„Nem tudom elviselni a párom felnőtt gyerekét. Mit csináljak?”

Egy férfi tanácsot kér a Daily Star szakérőjétől. Az olvasói levélből kiderült, a férfinek párkapcsolati tanácsra van szüksége. Új kapcsolata remekül halad, de a nő felnőtt gyereke egyszerűen kibírhatatlan számára. A férfi nem tudja, hogy folytassa-e a viszonyt, vagy inkább szakítson a gyerek viselkedése miatt.
A férfi elmondása szerint szerelme egy okos, művelt nő. Párjának van egy 22 éves lánya, aki a férfi szerint elviselhetetlen. Az olvasói levélből kiderül, a fiatal nő toporzékol, kiabál és sikít, ha valami nem úgy alakul, ahogy ő akarja.
A 22 éves nő állandóan követelőzik, elkényeztetett és néha agresszív is. A férfi szerint ha az anyja nem szolgálja ki a lányt, akkor elszabadul a pokol és hatalmas hisztibe kezd.
A lánynak csak meg kell említenie, hogy akar valamit, vagy csettintenie kell az ujját és a partnerem pánikba esik.
Úgy tűnik, az anya fél a fiatal nőtől. A hisztik elkerülése miatt mindent megad a lánynak, amit kér. Amikor felhozta párjának a problémát, a nő kiforgatta a szavait és azzal vádolta, hogy féltékeny és irányítani akarja a lányával való kapcsolatát. A férfit frusztrálja a családi helyzet, ezért az interneten kér tanácsot.
Jane O'Gorman tanácsadó szerint senkinek sem jó, ha nő a feszültség közte és párja között. Az anya és lánya évek óta ilyen viszonyban állnak, ha ez zavarja a férfit, akkor lehet, hogy nem illik a családba.
Ha máris elviselhetetlennek találod a fiatal nő viselkedését, akkor talán nem illesz a családjukba.
A tanácsadó azt javasolja, ne próbálja őket megváltoztatni, hanem azon gondolkozzon el, hogy hosszú távon mi tenné boldoggá.
