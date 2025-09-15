A Házasság első látásra sztárja megmutatta új kedvesét: „Támogatjuk egymást, legyen szó bármiről”

Hegedűs Csaba a Házasság első látásra 1. évadában tűnt fel, és bár úgy tűnt, a kísérlet boldog véget ért számára, feleségével, Boda Gyöngyivel végül a válás mellett döntöttek. Ezután Csabi újra szerelmes lett, és olyannyira biztos volt benne, hogy Fanni az igazi, hogy egy éven belül meg is kérte a kezét. Ám a kapcsolatuk esküvő helyett szakítással végződött, ami annyira megviselte az üzletembert, hogy még azon is elgondolkodott, hogy Cipruson kezd új életet. Most vissza is utazott a szigetre, hiszen a tervét még nem adta fel, de már nem egyedül álmodozik erről.

A Házasság első látásra Hegedűs Csabijának oldalán egy titokzatos hölgy tűnt fel, elárulta ki ő (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Csabija a műsor óta szoros barátságot ápol Szandavári Gergővel és Brem Lacival is, így most úgy döntöttek, beiktatnak egy közös szezonvégi nyaralást. Csakhogy a kanbulihoz egy titokzatos hölgy is csatlakozott, most kiderült ki ő.

Amikor kitaláltuk ezt a nyaralást, többféle ötletünk is volt, de végül Ciprus mellett döntöttünk. Így viszont már nem akartam, hogy csak egy kanbuli legyen, szóval felvetettem a kérdést, hogy a Beus is jöhetne-e, amibe azonnal beleegyeztek. Találkoztak már vele korábban is, és kedvelik is, de bevallom, ő valóban hozzám tartozik, velem jött

– mesélt sejtelmesen Csabi a szokatlan négyes fogatról.

A Házasság első látásra szereplői odavannak Ciprusért

Az is kiderült, hogy hiába a bimbózó románc, Hegedűs Csabi barátnője kedvéért sem mondana le a tervéről, hogy ingatlant vásároljon kint. Ebben a barátai is nagyon támogatják, na meg persze Bea is.

„Nekem fontos volt, hogy több ember megerősítse ezt, hogy Ciprus annyira jó, mint amennyire én gondolom, és érdemes belevágni ebbe az üzletbe. Szerencsére ez így is történt. Gyakorlatilag nem is kell ott lenni ahhoz, hogy ez tényleg működjön, szóval bár most itthon eléggé le vagyok foglalva az ingatlanokkal, amikben belekezdtem, de abszolút benne van a pakliban, hogy rövidesen szeretnék Cipruson elindítani egy vállalkozást” – árulta el.

Szerencsére Beus is vevő mindenre, neki az a lényeg, hogy együtt menjünk előre, szóval támogatjuk egymást, legyen szó bármiről. Ráadásul ő is nagyon jól érezte magát Cipruson, nemrég voltunk Görögországban is, és az is nagyon tetszett neki, de ez teljesen más. Szóval, ha arról lenne szó, hogy kimegyek, akkor ő is jönne velem

– jelentette ki.



