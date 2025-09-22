Esküvője előtt tudta meg a fiatal influenszer: műthetetlen, gyilkos kór támadta meg

Az ausztrál influenszer Shinae Ann, aki népszerű YouTuber és TikTok-tartalomgyártó, nemrégiben osztotta meg követőivel, hogy gyógyíthatatlan agydaganattal, egy úgynevezett 2-es fokozatú asztrocitómával diagnosztizálták. A daganat az agy támogató szöveteiből indul ki, és gyorsan szétterjedhet, ezért sebészileg teljesen nem eltávolítható.

A fiatal influenszert sokkolta a diagnózis az esküvője előtt (Képünk illusztráció) Fotó: Triff / Shutterstock

Az influenszer nem adja fel a harcot

A diagnózis a legrettenetesebb pillanatban érte a fiatal nőt, mivel éppen esküvőjét tervezte, amikor egyik reggel autójában hirtelen látászavarok és furcsa roham tört rá. Barátnője riasztotta a vőlegényét, Sebastaint, aki azonnal kórházba vitte. Ott kapta meg az első rohamát, majd azonnali vizsgálatok következtek. Az orvosok megállapították, hogy daganat van az agyában, és sürgősen műtétet hajtottak végre, amellyel ugyan részben eltávolították a tumort, de teljes gyógyulásra nincs esély.

Shinae később elmondta, hogy daganata az agy olyan területeit érinti, amelyek a beszédért, a memóriáért és a látásért felelősek, ezért teljes kimetszés lehetetlen. Azóta sugár- és kemoterápiás kezelésekre készül, de tudja, hogy a betegség idővel visszatérhet.

A fiatal nő azonban nem adja fel, mivel pozitív hozzáállásáról és kitartásáról híres. Bár az esküvőt 2026 áprilisáról el kellett halasztaniuk, Shinae és vőlegénye továbbra is együtt küzdenek. A tartalomkészítő nyíltan beszél arról is, hogy termékenységmegőrző kezeléseket vállalt, embriófagyasztással készül a jövőbeni gyermekvállalásra.

Követőinek gyakran hangsúlyozza: a rendszeres orvosi vizsgálatok életet menthetnek, hiszen éveken át migrénjei voltak, de nem készült MRI-felvétel.

A saját testedet te ismered a legjobban. Ha érzed, hogy valami nincs rendben, harcolj az alapos kivizsgálásért

