Csak a karját fájlalta, 11 nap múlva elhunyt a tündéri kislány

"Mindenki úgy érzi, hogy az ő gyermeke különleges, de Emily valóban egyedülálló volt" – e szavakkal emlékeztek meg a tündéri kislány szülei elhunyt gyermekükről, akit egy gyilkos kór mindössze másfél hét alatt ragadott el tőlük. Előtte szinte semmi jele nem volt annak, hogy ott lappang a betegség, ami aztán olyan gyorsan vette át az irányítást a gyermek szervezete felett, hogy még az orvosok sem tehettek semmit.
A brit Emily Smith-t úgy jellemezték szerettei, mint aki napfényt hozott mindenhová, ahol járt. A lányka egy családi nyaralás során, 2022. július 28-án arra ébredt: fájlalja a karját, vagy legalábbis valami furcsát érez benne. Szülei orvoshoz vitték, bár még a dokik is azt mondták, szinte biztos, hogy semmi baja nincs, ráadásul a vérképe sem mutatott semmi rendelleneset. Az utolsó orvos valami megérzés folytán mégis elküldte MRI-re. Amit ott kimutattak, egyetlen pillanat alatt döntötte romokba a család életét: a gyermek agyában ugyanis egy tumor növekedett. Amikor visszagondoltak a korábbi jelekre, a család rájött: emiatt volt Emily az utóbbi időben fáradtabb. Enyhe kimerültségét azonban a mozgalmas nyárnak tudták be.
Napokkal később Emily zavartan kezdett viselkedni és hányt, nem sokkal később pedig kómába esett. Az orvosok ekkor már nem tehettek semmit, csak felkészíthették a családot az elkerülhetetlenre, mely néhány nappal később, augusztus 8-án be is következett.
Emily egyedi volt. Megvolt benne minden jó, amit el tudsz képzelni, és semmi rossz
– emlékeztek szülei a kislányra.
A család, hogy túlléphessen a gyászon és másokat segíthessenek, létrehozott egy gyermekrák-alapítványt, amin keresztül rákkutatásokat és kezeléseket támogatnak, hogy másoknak ne kelljen azon átmenniük, amit ők átéltek.
(The Sun)
