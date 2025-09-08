Rejtélyes kór támadta meg az indiai milliárdost, miután elrabolta magyar szeretője

Indiai milliárdos bravúros szökésétől volt hangos a világsajtó, néhány éve. Mehul Choksi, aki indiai gyémántüzlet hálózat és ékszerházak tulajdonosaként tett szert ismertségre Ázsiában, lenyúlta az indiai központi bank súlyos milliárdjait, majd Antiguába szökött. Ide nem jöttek utána az indiai igazságszolgáltatás nyomozói, legalábbis Choksi így gondolhatta, egészen addig, amíg meg nem ismerkedett egy bárban a gyönyörű magyar műkörmössel, Barbarával. Barbara bolgár manökennek és ingatlanmágnásnak adta ki magát és rögtön elcsavarta az indiai milliárdos fejét, aki feleségét hátrahagyva, vacsorázni vitte a szépséges magyar nőt. Ezután egy igazán fordulatos éjszaka következett; a vacsora után előkerültek Barbara társai, akik összeverték, megkötözték, majd hajóval Dominikára csempészték Choksit, Az indiai milliárdos ekkor jött rá, hogy Barbara az indiai kormány megbízásából dolgozik és így végképp elégedett lehetett azzal a húzásával, hogy ékszer gyanánt csak egy hamis, gyémántutánzattal lepte meg vacsora előtt a nőt.

Az indiai milliárdos egy évekkel ezelőtti fotón, egy fogadáson Fotó: Prodip Guha / GettyImages

Legyengült az indiai milliárdos

Barbara még néhány szóban ártatlanságát hangoztatta Choksinak a kellemetlen hajóút miatt, majd felszívódott. Choksi attól félt, Dominika kiadja Indiának és akkor élete végéig börtönben fog ülni. Ügyvédeket fogadott, felvette az antiguai és a belga állampolgárságot és amíg csak lehetett, az elmúlt hét évben húzta az időt. Sokáig úgy tűnt, sikerrel, mert néhány hete Indiából olyan híreket kapott, miszerint megsemmisítik az elmarasztaló ítéletét és ejtik ellene a vádakat. De végül nem így lett. Az ellene folyó eljárásba bekapcsolódtak a pórul járt, betéttel rendelkező bankok és az indiai adóhivatal is. Mindannyian végrehajtást kértek Choksi vagyonára, így antiguai házaira, pénzére, számláira, autóira, részvényeire, üzleteire és ékszereire. Choksinak most mégsem ez a legnagyobb problémája; a 66 éves indiai milliárdos rengeteget fogyott, súlyos betegség gyötri, ám azt nem tudni, hogy milyen kórral néz szembe. Az utolsó hírek szerint kerekesszékbe került, ülve is botra kell támaszkodnia, ereje pedig elhagyta.