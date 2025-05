Romantikus csapdát állított Barbara a milliárdos gyémántkereskedőnek

Gyémántkereskedőt fogtak a belga hatóságok, aki nem más, mint India egyik legismertebb üzletembere, Mehul Choksi. Az ügy pikantériája, hogy lebukásához egyetlen magyar ismerőse, Barbara járult hozzá. Choksi 4 ezer ékszerboltot üzemeltetett Indiában, menekülnie pedig egy kölcsönügylet miatt kellett, amiben Pandzsábi Nemzeti Bankot nagyjából 50 milliárd forintnyi kár érte. Körözést adtak ki ellene, miután 2018-ban meglépett Bombayból és a mesés Antiguán kötött ki, ahol befektetési állampolgárságot vett. A Karibi-térségben üzletelt, de aztán balszerencséjére megismerkedett egy rejtélyes nővel, Barbarával, akiről annyit tudott, hogy ingatlankereskedő és sikeres üzletasszony.

A gyémántkereskedőt Belgiumban tartóztatták le Fotó: AFP / AFP

Gyorsan véget ért a gyémántkereskedő románca

Choksi – talán többet remélve az estétől –, már találkozásuk napján meghívta egy elegáns vacsorára a nőt, akit előtte azért lecsekkolt, így láthatta, hogy a mindig igazmondó internet szerint Barbara bolgár befektető, 10 éves tapasztalattal. Mindez 2020-ban történt.

Choksi, az Antigua luxushoteljének ötcsillagos éttermébe tervezett randevúról már nem tért haza. Barbarával ugyan még találkozott, de aztán nem úgy történtek a dolgok, ahogy tervezte. Először kiadósan megverték, majd hajóra tették és Dominikára vitték. Röviden: elrabolták. A milliárdos felesége jelentette be az eltűnését, míg a gyémántkereskedő már út közben megvilágosodott: Barbara meséjéből semmi sem igaz, valójában egy magyar nő, aki úgynevezett „mézes csapdát” állított neki, majd segített az elrablásában.

Csak gyémánt utánzatot kapott Barbara a milliárdostól Fotó: New Africa / Shutterstock

Choksi partot érve értesítette a feleségét, aki rögvest Dominikára utazott. Priti össze is futott Barbarával, aki nem cáfolta, hogy egy titkos terv részeként járt el, de azt nem árulta el, hogy kinek a megbízásából dolgozik.

Choksi ellen élt a nemzetközi elfogatóparancs, így Dominikán elő is vették 2021-ben, de ezután még négy évet kellett várnia az indiai kormánynak arra, hogy valóban le is tartóztassák. Erre a napokban, Antwerpenben került sor, amikor éppen Svájcba készült gyógykezelésre. Most a belga hatóságok tartják fogva, India tőlük kéri a kiadatását, ami ellen Choksi minden erejével és ügyvédek hadával küzd. Choksi ugyanis 2024 novemberében szert tett harmadik állampolgárságára, a belgára is. Igaz, a belgáknak sem sikerült igazat mondania: azt állította, humanitárius okokból kéri az állampolgárságot, mert éppen hontalan.