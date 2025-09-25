„Holttestekből származó implantátum miatt kaptam a világ egyik legritkább betegségét”

Natalie Bralee-Brett saját szavaival élve „halálos ítélettel él”, és válaszokat követel, miután gyermekkorában holttestekből származó implantátumokat ültetettek be a testébe.

Implantátum következtében alakult ki ritka betegség Fotó: pod.shutterstock / Shutterstock

Holttestekből származó implantátum okozta a világ egyik legritkább betegségét

Natalie nyitott gerinccel született, ez egy olyan rendellenességgel, amelyet az agy és a gerincvelő közötti rés okoz. Az 53 éves nő háromévesen, a londoni Great Ormond Street Kórházban elvégzett műtét során gyógyíthatatlan agybetegséggel fertőződött meg, ez az operáció egész életére kiható problémákat okozott.

Édesanyjának, Maureennek az orvosok azt mondták, hogy lánya élete jobb és hosszabb lesz, ha elvégzik rajta az akkor újnak számító beavatkozást. Azt azonban állítása szerint nem közölték vele, hogy az eljárás valójában halott testekből származó hártyát foglal magában, amelyet Natalie gerincébe ültettek be.

Ahogy egészsége egyre romlik, Natalie elmondta, hogy gyermekkori beavatkozása végül megölheti őt, ezért most válaszokat követel. A nő számára a jövő kilátástalannak tűnik, betegségéből mindössze 52 megerősített esetet tartanak számon világszerte, ő pedig magas kockázatnak van kitéve, ugyanis bármikor demencia alakulhat ki nála, és egy pillanat alatt végzetes agyvérzése lehet.

Úgy tűnik, minden alkalommal, amikor vizsgálatra megyek, újabb bevérzést mutatnak ki nálam. Az utolsó vizsgálat pedig gyulladást is kimutatott. Ez mindig ott lebeg a fejed felett: ha fáj a fejed, rögtön arra gondolsz, vajon ez nem fordul-e valami sokkal rosszabbá. Azt akarom tudni, miért van ez a problémám. És ez talán még jobban feldühít, mint maga a betegség

- mondta Natalie.

Az orvosok három lehetséges okot neveznek meg a betegség kialakulására: a műtétek során a szervezetbe juttatott holttestből származó anyagokat, az ilyen eredetű növekedési hormonok használatát, illetve a nem megfelelően sterilizált sebészeti eszközöket - írja a Mirror.