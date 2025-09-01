Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Egy napon fogantak, mégis öt év különbséggel születtek meg a csodaikrek: hogy lehetséges?

ikrek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 11:30
csodaszületés
Mesébe illő családi történet egy ikerpárról.

Hihetetlen családi történet tartja lázban a világot: egy brit párnak olyan ikrei születtek, akik öt teljes év különbséggel látták meg a napvilágot – mégis ugyanazon a napon fogantak meg. A 36 éves Siobhan Rigby és férje, a 37 éves Vincent éveken át küzdöttek azért, hogy gyermekük lehessen. Vincentnél fiatalon here­rákot diagnosztizáltak, így az orvosok már akkor figyelmeztették őket: természetes úton aligha jön majd össze a baba. Végül az IVF (mesterséges megtermékenyítés) adott nekik reményt. Az eljárás során tíz embrió jött létre, akik technikailag mind ikreknek számítanak. 

Az ikrek szinte alig hasonlítanak egymásra
Az ikrek szinte alig hasonlítanak egymásra
Fotó: James Linsell Clark / SWNS / Northfoto

Öt év van a testvérek között: senki sem érti, hogy lehetnek ikrek

Az első kis csoda, Charlotte 2018 nyarán született meg. A szülők azonban gondosan lefagyasztották a többi embriót, bízva abban, hogy egyszer még testvért adhatnak neki. Így történt, hogy öt évvel később, 2023 júniusában megszületett Noah, aki szintén ugyanabból az embrió­családból érkezett a világra. 

Siobhan nevetve mesélte: 

Amikor elmondjuk, hogy Charlotte és Noah ikrek, csak öt év különbséggel, mindenki ledöbben. Pedig ez az igazság!

Érdekesség, hogy a két testvér alig hasonlít egymásra – az édesanya szerint teljesen különbözőek külsejükben és személyiségükben is.

Charlotte inkább az anyukájára ütött, határozott és gyakorlatias, míg Noah az apjára hasonlít: nyugodt, logikus és igazi kis gondolkodó. A család története nemcsak megható, hanem reményt ad azoknak is, akik hasonló nehézségekkel küzdenek a gyermekvállalás útján. Siobhan így üzent más pároknak: 

Ne adjátok fel! Higgyetek benne, hogy egyszer sikerülni fog!

Egy biztos: Charlotte és Noah örökké különleges helyet foglalnak el a világ ikrei között – hiszen ritkán adatik meg, hogy valakinek egy öt évvel fiatalabb (vagy épp idősebb) ikertestvére legyen – írja a Mirror.

 

