Egy napon fogantak, mégis öt év különbséggel születtek meg a csodaikrek: hogy lehetséges?

Hihetetlen családi történet tartja lázban a világot: egy brit párnak olyan ikrei születtek, akik öt teljes év különbséggel látták meg a napvilágot – mégis ugyanazon a napon fogantak meg. A 36 éves Siobhan Rigby és férje, a 37 éves Vincent éveken át küzdöttek azért, hogy gyermekük lehessen. Vincentnél fiatalon here­rákot diagnosztizáltak, így az orvosok már akkor figyelmeztették őket: természetes úton aligha jön majd össze a baba. Végül az IVF (mesterséges megtermékenyítés) adott nekik reményt. Az eljárás során tíz embrió jött létre, akik technikailag mind ikreknek számítanak.

Az ikrek szinte alig hasonlítanak egymásra

Fotó: James Linsell Clark / SWNS / Northfoto

Öt év van a testvérek között: senki sem érti, hogy lehetnek ikrek

Az első kis csoda, Charlotte 2018 nyarán született meg. A szülők azonban gondosan lefagyasztották a többi embriót, bízva abban, hogy egyszer még testvért adhatnak neki. Így történt, hogy öt évvel később, 2023 júniusában megszületett Noah, aki szintén ugyanabból az embrió­családból érkezett a világra.

Siobhan nevetve mesélte:

Amikor elmondjuk, hogy Charlotte és Noah ikrek, csak öt év különbséggel, mindenki ledöbben. Pedig ez az igazság!

Érdekesség, hogy a két testvér alig hasonlít egymásra – az édesanya szerint teljesen különbözőek külsejükben és személyiségükben is.

Charlotte inkább az anyukájára ütött, határozott és gyakorlatias, míg Noah az apjára hasonlít: nyugodt, logikus és igazi kis gondolkodó. A család története nemcsak megható, hanem reményt ad azoknak is, akik hasonló nehézségekkel küzdenek a gyermekvállalás útján. Siobhan így üzent más pároknak:

Ne adjátok fel! Higgyetek benne, hogy egyszer sikerülni fog!

Egy biztos: Charlotte és Noah örökké különleges helyet foglalnak el a világ ikrei között – hiszen ritkán adatik meg, hogy valakinek egy öt évvel fiatalabb (vagy épp idősebb) ikertestvére legyen – írja a Mirror.