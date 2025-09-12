Horror Kiskunlacházán: hetekig feküdt a lakásban egy nyugdíjas bácsi holtteste

Ijesztő riasztás futott be a minap a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltósághoz: szerdán (szeptember 10.) azzal csörgették meg őket, hogy az egyik kiskunlacházai ház lakásában egy nyugdíjas férfi holtteste heverhet – méghozzá valószínűleg már hetek óta. Tamás bácsit ugyanis már két hete nem látták, a siket férfiért pedig már aggódtak a helyiek. Többen beláttak a férfi otthonába, ekkor szembesülhettek a holttest borzalmas látványával.
Lapunk úgy értesült, hogy a tűzoltókat az ijedt helyiek értesítették, akik már hetek óta nem látták az ott lakó, 75 éves Tamás bácsit. Ők azt is hozzátették, hogy az ablakon belátnak, és szerintük a lakást kirámolták:
Idős bácsi meghalt. Ablakon látni, hogy ki van rámolva a lakás, két hete nem látták. Zárt a kapu és az ajtó is
– szólt a bejelentés. A helyi tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, ahol bejutottak a lakásba. Sajnos, Tamás bácsin nem lehetett segíteni, a tűzoltók szerint is már hetek óta halott lehetett:
- Egységünk kiérkezést követően a Rendőr Kollégákkal együtt az ingatlanba bejutott, ahol a szépkorú férfin már nem tudtak segíteni, ő vélhetően több hete elhunyt. Az ingatlan nem volt "kirámolva", a bácsi nagyon szerény körülmények között élt – közölte az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve. Mivel az ő szaktudásukra nem volt szükség, értesítették a rendőröket, akik úgy tudjuk, nemsokára a helyszínre is siettek.
A helyiek sokkot kaptak a történtek után, mint mondták, csak annyit észleltek, hogy a férfi nem járkál ki, senki nem találkozik vele. Lapunk úgy tudja, hogy a férfinek nem voltak rokonai, egyedül élt. Most egy emberként gyászolják:
Szegénykém siket volt, egyedül éldegélt a lakásban. Nem vetette fel a pénz, de kedves bácsi volt. Szörnyű, hogy így ment el, annyit feküdt ott. Azt hiszem, nincsenek rokonai egyáltalán, bár hallottam olyat is, hogy van valamilyen távoli hozzátartozója, csak ő külföldön él
– mondta egy helyi lakos.
