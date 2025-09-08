"Számlát küldök a férjemnek, ha nem csinálja meg a saját részét a házimunkából"

Ahelyett, hogy a házimunkán veszekedne, Jess Wright egy alternatív megoldással állt elő: számlát állít ki a férjének, ha az nem veszi ki kellőképpen a részét.

Belső frusztráció helyett számlákat állít ki a nő férjének a házimunka miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Először négy évvel ezelőtt küldött számlát férjének, a 33 éves DJ-nek, miután egyre frusztráltabb lett amiatt, hogy nem tud rendet hagyni maga után. Ma már havonta akár 600 dollárt (200 000 Ft) is keres, leginkább az olyan dolgok miatt, mint hogy a férje szanaszét hagyja a szennyes ruhát. Eleinte DJ meghökkent a rendszeren, de mostanra azt mondja, a számlázás segít neki abban, hogy teljesítse a rá eső feladatokat, sőt, békét is teremt az otthonukban.

A párnak három gyermeke van, akik nyolc, négy és kétévesek, és általában egyenlően osztják fel a házimunkát, hétről hétre, attól függően, ki mennyit bír elvállalni. Amikor DJ elmarad a feladataival, Jess egy Excel-táblázatban vezeti, és minden elmulasztott házimunkát számláz, a frusztráció mértékétől függően. Apróságok, mint például a kint hagyott fogkrém, általában 5 dollárba (1600 Ft) kerülnek, míg a nagyobb mulasztások, például a mosás elfelejtése 10-20 dolláros (3350 - 6700 Ft) büntetést vonnak maguk után.

Egy másik nagyobb horderejű vétség Jess szerint például az, ha DJ elfelejti kicserélni az autós gyereküléseket, ezért 25 vagy akár 50 dolláros (8370-16 750 Ft) bírság is járhat, a feleség hangulatától függően. A hónap végén Jess összeadja a tételeket, és kiállít egy végszámlát, amely 30 dollártól (10 000 Ft) egészen 600 dollárig (200 000 Ft) is terjedhet.

Bár elsőre vitathatónak hangzik, mindketten boldogabbak ezzel a rendszerrel.

Kárpótolva érzem magam, ha nekem kell elvégeznem a feladatot. Így kevesebb a neheztelés

- mondta Jess.

DJ hozzátette, hogy bár módszerük szokatlannak tűnhet, valójában a békét akarják megőrizni.

Tetszik a rendszer. Nem kiabál. Kifizetem, és kész

- tette hozzá.

A havi számla kiegyenlítése után DJ külön számlájáról fizet Jessnek, aki vagy magára költi a pénzt, vagy félreteszi.

A pár nyolc évvel ezelőtt találkozott, és akkor még nem is sejtették, mennyire eltérőek a háztartási szokásaik. DJ azonnal észrevette, hogy Jess rendszerető, de ő maga csak akkor szembesült azzal, hogy DJ nem az, amikor együtt költöztek el Texasba.

Állandóan ugyanazokat a beszélgetéseket folytattuk: miért hagytad kint a poharad, vagy a pólódat? Ő nagyon feledékeny.

- emlékezett vissza Jess.