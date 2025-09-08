Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Számlát küldök a férjemnek, ha nem csinálja meg a saját részét a házimunkából"

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 15:00
pénzbírságházimunkaszámla
Egy nő különös módszerrel oldotta meg a háztartási vitákat: pénzbüntetést szab ki férjének, ha elhanyagolja a feladatait. A rendszer elsőre meghökkentőnek tűnik, de szerintük ez tartja fenn a békét az otthonukban.

Ahelyett, hogy a házimunkán veszekedne, Jess Wright egy alternatív megoldással állt elő: számlát állít ki a férjének, ha az nem veszi ki kellőképpen a részét.

házimunka
Belső frusztráció helyett számlákat állít ki a nő férjének a házimunka miatt. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Először négy évvel ezelőtt küldött számlát férjének, a 33 éves DJ-nek, miután egyre frusztráltabb lett amiatt, hogy nem tud rendet hagyni maga után. Ma már havonta akár 600 dollárt (200 000 Ft) is keres, leginkább az olyan dolgok miatt, mint hogy a férje szanaszét hagyja a szennyes ruhát. Eleinte DJ meghökkent a rendszeren, de mostanra azt mondja, a számlázás segít neki abban, hogy teljesítse a rá eső feladatokat, sőt, békét is teremt az otthonukban.

A párnak három gyermeke van, akik nyolc, négy és kétévesek, és általában egyenlően osztják fel a házimunkát, hétről hétre, attól függően, ki mennyit bír elvállalni. Amikor DJ elmarad a feladataival, Jess egy Excel-táblázatban vezeti, és minden elmulasztott házimunkát számláz, a frusztráció mértékétől függően. Apróságok, mint például a kint hagyott fogkrém, általában 5 dollárba (1600 Ft) kerülnek, míg a nagyobb mulasztások, például a mosás elfelejtése 10-20 dolláros (3350 - 6700 Ft) büntetést vonnak maguk után.

Egy másik nagyobb horderejű vétség Jess szerint például az, ha DJ elfelejti kicserélni az autós gyereküléseket, ezért 25 vagy akár 50 dolláros (8370-16 750 Ft) bírság is járhat, a feleség hangulatától függően. A hónap végén Jess összeadja a tételeket, és kiállít egy végszámlát, amely 30 dollártól (10 000 Ft) egészen 600 dollárig (200 000 Ft) is terjedhet.

Bár elsőre vitathatónak hangzik, mindketten boldogabbak ezzel a rendszerrel.

Kárpótolva érzem magam, ha nekem kell elvégeznem a feladatot. Így kevesebb a neheztelés

- mondta Jess.

DJ hozzátette, hogy bár módszerük szokatlannak tűnhet, valójában a békét akarják megőrizni.

Tetszik a rendszer. Nem kiabál. Kifizetem, és kész

- tette hozzá.

A havi számla kiegyenlítése után DJ külön számlájáról fizet Jessnek, aki vagy magára költi a pénzt, vagy félreteszi.

A pár nyolc évvel ezelőtt találkozott, és akkor még nem is sejtették, mennyire eltérőek a háztartási szokásaik. DJ azonnal észrevette, hogy Jess rendszerető, de ő maga csak akkor szembesült azzal, hogy DJ nem az, amikor együtt költöztek el Texasba.

Állandóan ugyanazokat a beszélgetéseket folytattuk: miért hagytad kint a poharad, vagy a pólódat? Ő nagyon feledékeny.

- emlékezett vissza Jess.

Ahogy gyerekeik születtek, a házimunkák száma az egekbe szökött, és Jess egyre inkább magába fojtotta a frusztrációját. Aztán egy nap úgy döntött, számlázni kezd.

Több energiát fordítottam arra, hogy beszéljek vele ezekről. Amikor gyerekek kerülnek a képbe, sokkal több mindenről kell beszélni, mint ezekről a pitiáner dolgokról. Úgy döntöttem, hogy az erősségére építek, a pénz motiválja.

A férj szerint a rendszer tökéletesen működik, hiszen ő sem szeretne fizetni bakijaiért, így egy idő után már megszokta, hogy rendet kell raknia saját maga után. Természetesen néha ez jól megy, míg máskor döcögősebben - írta a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu