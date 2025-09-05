„Járj vele, míg meg nem utálod” – veszélyes TikTok-trend terjed a neten

Egy szakítás sosem egyszerű, így amennyi jó tanács, annyi rossz létezik hozzá. A TikTok legújabb szakítós trendje pedig megosztja a platform felhasználóit.
Boldogan éltek, míg ki nem állhatták egymást
- írja a Life.hu, mondván a legújabb eszement TikTok-trendet, így lehetne tündérmeseként kifejezni.
A tartalomgyártók legújabb heppje pedig, hogy szembe-menve minden józan ésszel, inkább a kivárásra játszanak szakításkor, ahelyett, hogy azonnal lezárnák a kapcsolatot. Bár a párkapcsolati problémákra nincsen pontos recept, de az őszinte kommunikáció minden esetben telitalálat - kellene, hogy legyen.
A Tiktok legújabb trendje, inkább a veszekedésmentes megtűrést részesíti előnyben, mindenféle nyílt kommunikáció helyett, így a hallgatás addig megy, amíg a páros meg nem utálja egymást.
A trend mellett pedig azzal érvelnek, hogy ezáltal tiszta lappal indulhatnak, mivel már eltemették magukban a megfeneklett párkapcsolatot. A trend egy Meg Neil nevű tartalomgyártó agyszüleménye, aki személyes tapasztalatát osztotta meg: amikor komoly párkapcsolati problémák merültek fel, stratégiát váltott, és inkább megvárta, míg elmérgesedik a kapcsolat. Követői nem győzték helyeselni a döntését, azonban közelebbről megvizsgálva, számos probléma merül fel a trenddel kapcsolatban.
Valóan létezik olyan, amikor egy párkapcsolat már menthetetlen, de aki nem mondott problémák, és érzelmek elfojtása mérgezi a lelket és nem lehet érzelmileg feldolgozni, amit ki sem mondunk, így a két ember kapcsolata nem csak értelmetlenné válik, de gyáva hozzáállás szüleménye.
Még a pszichológia is a trend ellen szólal fel. Két kutató 1983-ban felállította az ún. EVLN modellt, melyek különböző szakítási stratégiákat tárgyaltak. Ebben az első az elhagyás (E), a hang (V, mint voice) a, lojalitás (L), valamint az elhanyagolás (N, mint neglect) volt, ez a TikTok módszert pedig utóbbi sémát követi, mely mind közül a legkárosabb.
Ilyenkor csendes erózió áll be, felhalmozódnak a problémák, melynek következtében benne rekedtek egy kellemetlen helyzetben. Ugyan az influencerek az önrendelkezés hatékony eszközének állítják be, Dr. Tara Suwinyattichaiporn, szexuálpszichológus szerint ez csak konfliktuskerülés mód, mivel nincsenek a megfelelő kommunikációs eszközök a kezükbe.
Bár a nyílt és őszinte kommunikáció rendkívül nehéznek tűnik, de ez az egyetlen út egy párkapcsolat hatékony lezárásához.
Ezzel a trenddel csak a saját szenvedésünket nyújtjuk el és partnerünk idejét pazaroljuk, majd ez az idő már sosem tér vissza, szakítás után pedig könnyebb sem lesz.
Tehát ne járjunk senkivel addig, míg meg nem utáljuk.
