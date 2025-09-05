„Járj vele, míg meg nem utálod” – veszélyes TikTok-trend terjed a neten

Egy szakítás sosem egyszerű, így amennyi jó tanács, annyi rossz létezik hozzá. A TikTok legújabb szakítós trendje pedig megosztja a platform felhasználóit.

A szakítás utálat után a legújabb TikTok trend Fotó: Pexels.com

Boldogan éltek, míg ki nem állhatták egymást

- írja a Life.hu, mondván a legújabb eszement TikTok-trendet, így lehetne tündérmeseként kifejezni.

A tartalomgyártók legújabb heppje pedig, hogy szembe-menve minden józan ésszel, inkább a kivárásra játszanak szakításkor, ahelyett, hogy azonnal lezárnák a kapcsolatot. Bár a párkapcsolati problémákra nincsen pontos recept, de az őszinte kommunikáció minden esetben telitalálat - kellene, hogy legyen.

Konfrontáció helyett hallgatás és tűrés

A Tiktok legújabb trendje, inkább a veszekedésmentes megtűrést részesíti előnyben, mindenféle nyílt kommunikáció helyett, így a hallgatás addig megy, amíg a páros meg nem utálja egymást.

A trend mellett pedig azzal érvelnek, hogy ezáltal tiszta lappal indulhatnak, mivel már eltemették magukban a megfeneklett párkapcsolatot. A trend egy Meg Neil nevű tartalomgyártó agyszüleménye, aki személyes tapasztalatát osztotta meg: amikor komoly párkapcsolati problémák merültek fel, stratégiát váltott, és inkább megvárta, míg elmérgesedik a kapcsolat. Követői nem győzték helyeselni a döntését, azonban közelebbről megvizsgálva, számos probléma merül fel a trenddel kapcsolatban.

Valóan létezik olyan, amikor egy párkapcsolat már menthetetlen, de aki nem mondott problémák, és érzelmek elfojtása mérgezi a lelket és nem lehet érzelmileg feldolgozni, amit ki sem mondunk, így a két ember kapcsolata nem csak értelmetlenné válik, de gyáva hozzáállás szüleménye.

Pszichológia a trend ellen

Még a pszichológia is a trend ellen szólal fel. Két kutató 1983-ban felállította az ún. EVLN modellt, melyek különböző szakítási stratégiákat tárgyaltak. Ebben az első az elhagyás (E), a hang (V, mint voice) a, lojalitás (L), valamint az elhanyagolás (N, mint neglect) volt, ez a TikTok módszert pedig utóbbi sémát követi, mely mind közül a legkárosabb.

Ilyenkor csendes erózió áll be, felhalmozódnak a problémák, melynek következtében benne rekedtek egy kellemetlen helyzetben. Ugyan az influencerek az önrendelkezés hatékony eszközének állítják be, Dr. Tara Suwinyattichaiporn, szexuálpszichológus szerint ez csak konfliktuskerülés mód, mivel nincsenek a megfelelő kommunikációs eszközök a kezükbe.