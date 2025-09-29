Anyja halálos ágyán tett ígéretét váltotta valóra a nő: szívszorító küldetésre indult, hogy teljesítse utolsó kívánságát

Megrázó történet bontakozott ki az ITV népszerű műsorában, a Long Lost Family-ben: egy nő három évtizeden át tartó küldetését láthatták a nézők, amelyet haldokló édesanyja utolsó kívánságára vállalt. Jayne Hadlow megfogadta, hogy megtalálja rég elveszett bátyját, akit nagyszülei kegyetlenül elszakítottak édesanyjától.

Anyja halálos ágyán tett ígértet a nő.

Fotó: Unsplash

Kathleen Lacey mindössze 20 éves volt, amikor egy szigorú katolikus családban, házasságon kívül teherbe esett. Szégyen miatt elzavarták otthonról, és titokban szülte meg kisfiát, Jeffrey-t. Miután hónapokig szerető gondoskodással nevelte, egy nap munkából hazatérve azt kellett átélnie, hogy gyermeke eltűnt – szülei titokban örökbe adták, anélkül, hogy egy szót szóltak volna neki. A fiút soha többé nem látta.

Az asszony szívében örök seb maradt. Amikor 1994-ben, 53 évesen halálos ágyán feküdt, lánya, Jayne kezét szorítva könyörgött neki:

Kérlek, találd meg a testvéredet, és mondd el neki, hogy szerettem, és soha nem akartam elengedni.

Jayne 30 éven át kutatta a férfit, ám a keresés hosszú időre félbeszakadt, amikor maga is rákbeteg lett. A gyógyulás után azonban újult erővel indult tovább, míg végül siker koronázta kitartását: a műsor segítségével rábukkant bátyjára, aki ma már Andrew néven él Bristolban.

A találkozás könnyekkel és ölelésekkel teli pillanat volt. Jayne a karjába zárta testvérét, majd újra átölelte:

Ez az ölelés anyától van.

A férfi meghatottan válaszolt:

Azonnal éreztem a kapcsolatot. Mintha mindig is a családom része lettél volna.

Az immár négy testvér újraegyesülése nemcsak egy családi titkot zárt le, hanem egy anya halálos ágyán tett ígéret megható beteljesülését is jelentette, derül ki a Mirror cikkéből.