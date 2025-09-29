Anyja halálos ágyán tett ígéretét váltotta valóra a nő: szívszorító küldetésre indult, hogy teljesítse utolsó kívánságát

Megrázó történet bontakozott ki az ITV népszerű műsorában, a Long Lost Family-ben: egy nő három évtizeden át tartó küldetését láthatták a nézők, amelyet haldokló édesanyja utolsó kívánságára vállalt. Jayne Hadlow megfogadta, hogy megtalálja rég elveszett bátyját, akit nagyszülei kegyetlenül elszakítottak édesanyjától.
Kathleen Lacey mindössze 20 éves volt, amikor egy szigorú katolikus családban, házasságon kívül teherbe esett. Szégyen miatt elzavarták otthonról, és titokban szülte meg kisfiát, Jeffrey-t. Miután hónapokig szerető gondoskodással nevelte, egy nap munkából hazatérve azt kellett átélnie, hogy gyermeke eltűnt – szülei titokban örökbe adták, anélkül, hogy egy szót szóltak volna neki. A fiút soha többé nem látta.
Az asszony szívében örök seb maradt. Amikor 1994-ben, 53 évesen halálos ágyán feküdt, lánya, Jayne kezét szorítva könyörgött neki:
Kérlek, találd meg a testvéredet, és mondd el neki, hogy szerettem, és soha nem akartam elengedni.
Jayne 30 éven át kutatta a férfit, ám a keresés hosszú időre félbeszakadt, amikor maga is rákbeteg lett. A gyógyulás után azonban újult erővel indult tovább, míg végül siker koronázta kitartását: a műsor segítségével rábukkant bátyjára, aki ma már Andrew néven él Bristolban.
A találkozás könnyekkel és ölelésekkel teli pillanat volt. Jayne a karjába zárta testvérét, majd újra átölelte:
Ez az ölelés anyától van.
A férfi meghatottan válaszolt:
Azonnal éreztem a kapcsolatot. Mintha mindig is a családom része lettél volna.
Az immár négy testvér újraegyesülése nemcsak egy családi titkot zárt le, hanem egy anya halálos ágyán tett ígéret megható beteljesülését is jelentette, derül ki a Mirror cikkéből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.