A gyógyszertáros rutinkérdése rántotta le a leplet a szívszorító titokról

Egy apuka lesújtó hírt kapott nem sokkal azután, hogy gyógyszertárosa rutinkérdésére válaszolt gyógyszere kiváltásakor.

Gyógyszertáros rutinkérdése rántotta le a leplet a szívszorító titokról (fotó: GoFundMe)

A 38 éves Dave Paxton épp az általános szorongás miatt szedett gyógyszereit váltotta ki, amikor sorban állás közben a gyógyszertáros megkérdezte:

Van esetleg valami problémája?

Ekkor a mérnök igazgatóként dolgozó apuka elmondta, hogy a széklete sötétebb színű, de emiatt nem gondolt orvoshoz fordulni. A gyógyszertáros tanácsára nem hagyta annyiban a dolgot, négy nappal később eljutott háziorvosához, ahol egy endoszkópos vizsgálat során kimutatták, hogy a vékonybél első szakaszában rák lapul.

Másnap CT-vizsgálatra küldték, ahol megállapították, hogy egy negyedik fokozatú laphámsejtes daganatról van szó, és Dave a világon igazolt 22 eset egyike.

Sajnos ekkorra már a májára is átterjedt, és a hasnyálmirigyét is nyomta a daganat. Dave négynaponta vérátömlesztésre szorul. Az orvosok prognózist nem adnak, de hat hónapig tartó kemoterápiás kezelést írtak elő a daganat méretének csökkentése érdekében. Emellett sugárterápiát is kap, hogy megpróbálják elállítani a vérzést.

A staffordshire-i férfi elmondta:

Ez teljesen rémisztő, és a kezelés mellékhatásai borzasztóak, de hálás vagyok a gyógyszertárosnak, amiért rákérdezett az állapotomra. Bár felfigyeltem a tünetre, nem gondoltam rá sokat, ezért teljes sokként ért a diagnózis.

Dave ráktípusa olyan ritka, hogy nem is tudják megmondani, mennyi ideje maradhatott, ezért az orvosok azon dolgoznak, hogy az állapotán javítsanak, amennyire csak lehet. Kilencéves fia, Stanley most nem tud sokat apukájával játszani, ugyanis a kezelések miatt teljesen kifáradt, de remélik, hogy karácsonyra már remisszióban lesz - írja az MSN.