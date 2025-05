Közeleg a változás? Háziorvos helyett a patikus is írhatna fel gyógyszert

Jelenleg csak orvossal írathatunk fel vényköteles gyógyszert, a patikákban csak kiválthatjuk azokat. Ugyanakkor senkinek sem kell magyarázni, milyen nehéz eljutni az orvoshoz, tekintve a rendelési időt és a várakozást. Ráadásul sokan épp attól tartanak, hogy a rendelőben, a többi betegtől még több nyavalyát kapnak el. Ezzel szemben a gyógyszertárba leugrani nem kihívás: eleve sokkal tovább vannak nyitva, ráadásul jóval több is akad belőlük, mint rendelőből. Épp ezért merült fel egy minapi konferencián, hogy talán jó ötlet lenne, ha a jövőben a patikussal is írathatnánk fel gyógyszert kisebb betegségekre, nem csak a háziorvosunkkal.

A patikus is írhatna fel gyógyszert? A magyar gyógyszerészek ezt szeretnék elérni Fotó: Unsplash

Patikus írná fel a gyógyszert?

Stephen Thomas, az Egyesült Királyság főgyógyszerésze beszélt arról egy konferencián, hogy a koronavírus-világjárvány alatt dolgoztak ki egy koncepciót a gyógyszerészek kompetenciájának bővítésére, mivel ebben az időszakban a háziorvosokat rendkívül nehéz volt elérni. Épp ezért szeretnék elérni, hogy torokfájás, nem szövődményes húgyúti fertőzés vagy enyhe arcüreggyulladás esetén a patikus is írhasson fel gyógyszert. Az ötlet azonban nem csak a szigetországnak tetszett meg: itthon is hasonlót képzelnének el a gyógyszerészek – írja a Ripost.

Az évente 115 millió patikai vásárlás nincs igazán kihasználva, pedig óriási potenciál lenne benne – véli Zlinszky János, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének elnöke, hozzátéve: egy friss tanulmány szerint a fiatal gyógyszerészek átlag feletti nyitottságot mutatnak Magyarországon annak irányába, hogy angol mintára itthon is elinduljon a pharmacy first projekt. Kétségtelen, hogy a betegek is örülnének, hiszen sokaknak könnyítené meg az életét.