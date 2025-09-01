Váratlan ajándék: fesztivál közepén szült a nő, azt sem tudta, hogy terhes

Kayla Thompson a nevadai Burning Man fesztiválon hozta világra első gyermekét. A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy még csak nem is tudta, hogy terhes.

A fesztivál közepén szült a nő, aki azt sem tudta, hogy terhes / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A pár épp a nevadai Black Rock City-ben tartózkodott augusztus 27-én, amikor Kayla szülése hirtelen megindult egy lakókocsi hátsó részében. Kayla a férjével, Kasey-vel aludt, amikor erős fájdalmakra ébredt, és néhány percen belül a lakókocsi fürdőszobájában életet adott a kislányának.

A pár nem tervezett gyermeket, sőt, fogalmuk sem volt róla, hogy Kayla terhes.

Nem éreztem semmilyen tünetet, ami terhességre utalt volna. Még a kórházban a nővérek is azt mondták: 'Nem is nézel ki úgy, mint aki terhes volt.'

A pánikhelyzetben Kasey kirohant segítségért, és szerencséjükre hamar rátalált egy gyermekorvosra, egy szülész-nőgyógyászra és több segítőkész fesztiválozóra is. Ők együtt segítették világra a babát.

Kaylát és újszülöttjét először a Burning Man sürgősségi ellátóközpontjába szállították, majd onnan továbbvitték őket: a babát helikopterrel, Kaylát pedig mentőautóval a nevadai Reno városának egyik kórházába.

A fesztivál szervezői közleményben reagáltak a történtekre:

A Burning Man Project gratulál és jókívánságait fejezi ki a családnak. A szél, a hőség és a viharok közepette új életet hoztak a világba Black Rock Cityben. A Burning Manen ünnepelt dolgok közül az élet, a kapcsolatteremtés, az átalakulás és az öröm áll a legfontosabbak között.

A kislány jelenleg újszülött intenzív osztályon van, de Kasey már meglátogatta, és Kayla is jól van, így hamarosan újra együtt lehet a család - írja a Today.