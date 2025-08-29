Tragédia: egy hatéves kisfiú agydaganatban meghalt – ez minden szülő legrosszabb rémálma

Egy kisfiú agydaganatban halt meg, miután homályos látását és fáradtságát kezdetben az iskola utáni különórák okozta kimerültségnek tulajdonították.

Fotó: Brain Tumour Research

Amikor a hatéves Tay Kurtul elmondta édesanyjának, Laurának, hogy homályosan lát, az anyukája azonnal szemészhez vitte, aki mindent rendben talált. Azonban más tünetek is jelentkeztek nála – például hasfájás, fáradtság és fokozott érzelmek.

A 38 éves Laura azt hitte, hogy teljesen kimerült a suli utáni különórákban, amíg azt nem vette észre, hogy a kisfiú bizonytalanul áll a lábán. Kórházba szállították vizsgálatra, ami után Laurának és férjének, Toygunnak azt mondták, hogy beteljesült „minden szülő legrosszabb rémálma”. A Leicestershire-i Broughton Astley-ből származó Taynek elváltozás volt az agyában.

Egy MRI kimutatta, hogy egy medulloblasztómáról – egy agydaganatról – van szó, és kevesebb mint egy évvel később Tay meghalt a sugár- és kemoterápiás kezelés ellenére.

Laura elmondta: „Egy lehetetlen döntés után, szülőként úgy határoztunk, hogy leállítjuk a kemoterápiát... mivel a közvetlenül az agyába jutó toxikus anyagok annyira lerontották Tay állapotát, hogy a demencia korai stádiuma alakult ki. Mindannyian tudtuk, hogy a folyamat átveszi az irányítást, és

Tayllel szemben már nem volt fair tovább küzdeni. A kis teste túl sok mindenen ment keresztül.

Soha nem fogjuk tudni szavakba önteni, mit érzünk Tay elvesztése után.”

„Nincs mit kezdeni ezzel a fájdalommal, és most egy leírhatatlan túlélési úttal nézünk szembe. Amikor elveszíted a gyermeked, a világ más hellyé válik, és minden szürkének tűnik. Tay oly sok szívet megérintett örömteli lelkével, és megtanította nekünk a szeretet igazi jelentését.”

Röviddel a 2023 májusában felállított diagnózis után Tay egy hétórás műtéten esett át, melynek során a daganat 99%-át eltávolították, de a műtét után posterior fossa szindrómában (PFS) szenvedett – ez egy olyan neurológiai tünetegyüttes, amely az ilyen jellegű műtétek során előfordulhat.

Tay képtelen volt felülni, járni vagy enni, látásproblémái voltak, és elvesztette a beszédképességét. A sugárterápia és a kemoterápia nem tudta megállítani a daganat előrehaladását, és Tay 2024. február 9-én meghalt. A gyászoló Laura most az agydaganatok tüneteire szeretné felhívni a figyelmet, miután azt hitte, hogy fia csak kimerült.