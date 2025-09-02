Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nemi erőszak vádja miatt bíróság elé áll Gérard Depardieu

nemi erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 19:23 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 02. 19:24
Gerard Depardieuszínész
Depardieu tagad minden vádat. Charlotte Arnould, a 29 éves színésznő és korábbi balett-táncos, színházi és szinkronszerepeiről ismert.

A francia filmsztár, Gérard Depardieu bíróság elé kerül Charlotte Arnould színésznő megerőszakolásának vádjával, ami újabb csapást jelent hírnevére, miután idén egy másik ügyben már elítélték szexuális zaklatásért. Arnould először 2018-ban vádolta meg a színészt, azt állítva, hogy a támadások párizsi otthonában, két külön alkalommal történtek, amikor ő a húszas évei elején járt. A 76 éves Depardieu tagadja a vádakat.

Depardieu tagad minden vádat. Charlotte Arnould, a 29 éves színésznő és korábbi balett-táncos, színházi és szinkronszerepeiről ismert.
Depardieu tagad minden vádat. Charlotte Arnould, a 29 éves színésznő és korábbi balett-táncos, színházi és szinkronszerepeiről ismert.
Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage /  Northfoto

A párizsi ügyészség megerősítette, hogy egy vizsgálóbíró úgy döntött: az ügyet bíróság elé kell vinni, miután Arnould maga is beszámolt a fejleményről az Instagram-oldalán.

Azt hiszem, nehezen tudom felfogni, milyen hatalmas dolog ez. Megkönnyebbültem

– fogalmazott a színésznő. Tárgyalási időpontot egyelőre nem jelöltek ki – írja a CNN.

Arnould, aki 29 éves, színésznő és korábbi balett-táncos, színházi és szinkronszerepeiről ismert. Májusban személyesen is jelen volt a tárgyalóteremben, amikor Depardieu-t két nő filmforgatás közbeni szexuális zaklatása miatt bűnösnek találták, és 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Védője akkor jelezte, hogy fellebbezni fognak. A per során Depardieu ügyvédje hazugnak nevezte Arnould-t a bíróságon.

A fiatal színésznő mostani bejegyzésében erre is reagált, amikor védelmi stratégiáját „felháborítónak és teljesen szükségtelennek” nevezte ahhoz, hogy a valóság kiderüljön. Bár az ügyet korábban ejtették, 2020-ban újra megnyitották, majd 2022-ben az ügyészség hivatalosan is vádat emelt a színész ellen.

Depardieu karrierje az 1974-es Going Places című filmmel indult, és azóta számtalan francia nyelvű alkotásban játszott, ám az utóbbi években egyre több szexuális zaklatási vád került elő ellene. Arnould eközben a francia #MeToo mozgalom egyik hangadó alakjává vált, aki következetesen kiáll a szexuális bántalmazások áldozatai mellett, és az elszámoltathatóságot sürgeti a filmiparban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu