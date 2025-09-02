Nemi erőszak vádja miatt bíróság elé áll Gérard Depardieu

A francia filmsztár, Gérard Depardieu bíróság elé kerül Charlotte Arnould színésznő megerőszakolásának vádjával, ami újabb csapást jelent hírnevére, miután idén egy másik ügyben már elítélték szexuális zaklatásért. Arnould először 2018-ban vádolta meg a színészt, azt állítva, hogy a támadások párizsi otthonában, két külön alkalommal történtek, amikor ő a húszas évei elején járt. A 76 éves Depardieu tagadja a vádakat.

Depardieu tagad minden vádat. Charlotte Arnould, a 29 éves színésznő és korábbi balett-táncos, színházi és szinkronszerepeiről ismert.

Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto

A párizsi ügyészség megerősítette, hogy egy vizsgálóbíró úgy döntött: az ügyet bíróság elé kell vinni, miután Arnould maga is beszámolt a fejleményről az Instagram-oldalán.

Azt hiszem, nehezen tudom felfogni, milyen hatalmas dolog ez. Megkönnyebbültem

– fogalmazott a színésznő. Tárgyalási időpontot egyelőre nem jelöltek ki – írja a CNN.

Arnould, aki 29 éves, színésznő és korábbi balett-táncos, színházi és szinkronszerepeiről ismert. Májusban személyesen is jelen volt a tárgyalóteremben, amikor Depardieu-t két nő filmforgatás közbeni szexuális zaklatása miatt bűnösnek találták, és 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Védője akkor jelezte, hogy fellebbezni fognak. A per során Depardieu ügyvédje hazugnak nevezte Arnould-t a bíróságon.

A fiatal színésznő mostani bejegyzésében erre is reagált, amikor védelmi stratégiáját „felháborítónak és teljesen szükségtelennek” nevezte ahhoz, hogy a valóság kiderüljön. Bár az ügyet korábban ejtették, 2020-ban újra megnyitották, majd 2022-ben az ügyészség hivatalosan is vádat emelt a színész ellen.

Depardieu karrierje az 1974-es Going Places című filmmel indult, és azóta számtalan francia nyelvű alkotásban játszott, ám az utóbbi években egyre több szexuális zaklatási vád került elő ellene. Arnould eközben a francia #MeToo mozgalom egyik hangadó alakjává vált, aki következetesen kiáll a szexuális bántalmazások áldozatai mellett, és az elszámoltathatóságot sürgeti a filmiparban.