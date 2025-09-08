Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Letartóztatták a férfi, aki egyszerre három nőt vett feleségül - a rendőrség szerint még több áldozata is lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 17:30
Egy férfit azzal vádolnak, hogy egyszerre három nőt is feleségül vett, de a hatóságok szerint további házasságai is lehetnek. A nyomozás még folyamatban van, és a rendőrök újabb áldozatok jelentkezésére számítanak.

Egy férfi két rendbeli bigámia bűntettével néz szembe, miután a rendőrség szerint egyszerre három nővel házasodott össze, de úgy gondolják, lehet, hogy még több felesége is volt.

A férfit azzal vádolják, hogy egyszerre három nőt is feleségül
A férfit azzal vádolják, hogy egyszerre három nőt is feleségül Fotó: rawpixel.com

A Davidson megyei seriffhivatal (DCSO) közleménye szerint Harry Irvine Burdick Jr.-t augusztus 22-én tartóztatták le, miután az iroda Bűnügyi Nyomozó Osztálya öt hónapon át vizsgálta az ügyet. A 60-as éveiben járó Burdick állítólag három házassági engedéllyel rendelkezett három különböző nővel, három különböző észak-karolinai megyében: Lincolnban, Davidsonban és Guilfordban.

A nyomozást áprilisban indították, és a nyomozók nem találtak válási iratokat, mielőtt Burdick állítólag már két másik nőt is elvett volna.

Anyagi indíték és személyes haszonszerzés volt a három házasság mögött

- áll a seriffhivatal közleményében.

Az iroda szerint Burdicket még aznap szabadon engedték, amikor letartóztatták, írásos ígérettel, hogy megjelenik a Davidson megyei bíróságon.

Észak-Karolinában a bigámiát első osztályú bűntettként sorolják be, amely börtönbüntetéssel járhat bárki számára, aki tudatosan köt újabb házasságot, miközben még mindig jogilag házas. A törvénynek azonban vannak kivételei, például ha a házastárs hét éve eltűnt vagy nem hallottak róla, és nem ismert, hogy életben van-e, vagy ha az előző házasság jogilag véget ért válással, illetve bírósági határozattal semmissé nyilvánították.

A seriffhivatal közölte, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van, és lehetnek további áldozatok is, így arra kérték a nyilvánosságot, hogy forduljanak a hatóságokhoz azok, akik tudnak Burdick esetleges további kapcsolatairól.

A gyanúsított férfinak szeptember 22-én, hétfőn kell a bíróság elé állnia - People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
