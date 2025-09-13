Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
„Nem akarom, hogy anyám fájdalmak között haljon meg – ennek az egy dolognak változnia kell”

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 15:00
anyalánya
Édesanyja miatt kér segítséget a lány.

Megrendítő jelenetek a londoni Parlament téren: egy 18 éves lány édesanyja kezét szorítva kérte a Lordok Házát, ne akadályozza meg a Segített Halál (Terminally Ill Adults – End of Life) törvénytervezetét. A 52 éves Sophie Blake előrehaladott, IV. stádiumú mellrákkal küzd – és attól retteg, hogy fájdalmak között kell meghalnia.

Fájdalmak
A lány félti anyját a fájdalmaktól
Fotó: Volha_R / Shutterstock

Látom, hogy félsz… nem akarom, hogy félned kelljen

 – mondta a könnyeivel küzdő Maya Nicholls-Blake a Westminsterrel szemben. 

Tudom, megnyugvást adna, ha ez a törvény átmenne.

 Sophie szerint az opioidokra való allergiája miatt a fájdalomcsillapítás eddig is „szörnyű” volt – és ez még semmi ahhoz képest, amit a rák tehet a testtel.

Nem akarom, hogy anyám fájdalmak között haljon meg – ennek az egy dolognak változnia kell

A Dying in Dignity mozgalom rózsaszín pólós támogatói ujjongtak, amikor az arra haladó emeletes busz dudával fejezte ki szimpátiáját. A szervezet szerint a közvélemény háromnegyede – körülbelül 75% – támogatja a javaslatot, miközben az ellenzők a kényszerítés veszélyét, a garanciák hiányát és a túl gyors törvénykezést emlegetik.

A törvényjavaslat – amelyet a Képviselőház 2025 júniusában többséggel megszavazott – a gyógyíthatatlan betegeknek adna választási lehetőséget. Azok a 18 év feletti, várhatóan hat hónapon belül elhalálozó páciensek, akik megfelelnek a szigorú feltételeknek, orvosi segítséggel, szabályozott keretek között dönthetnének az élettől való búcsúról. 

A terv szerint két orvos és egy szakértői testület (szociális munkás, rangidős jogász, pszichiáter) jóváhagyása is szükséges lenne. Jelenleg Nagy-Britanniában az asszisztált halál bűncselekmény, legfeljebb 14 év börtönnel büntethető, értesült a Mirror.

A vita drámaiságát jól mutatja Louise Shackleton esete: a nő ellen rendőrségi eljárás folyik, miután tavaly decemberben férjével, az ALS-ben (MND) szenvedő Antonyval a svájci Dignitas klinikára utazott. 

Akár 14 évre is ítélhetnek, mert felszálltam a férjemmel egy repülőre

 – mondja Louise, aki szerint embertelen, hogy hozzátartozók tehetetlenül nézik szeretteik kínjait.

Elise Burns, 51 éves, előrehaladott tüdő-, máj- és csontrákkal élő beteg azt mondja: lehet, hogy számára már késő lesz. 

Az eddigi célzott terápia hatását elvesztette – most a következő kezelésre várok, és abban reménykedem, kibírom addig.

 Hozzáteszi: a törvény szó szerint 

élet-halál kérdés

 – pontosabban egy méltó, fájdalommentes búcsú lehetősége.

A közéleti szereplők közül Esther Rantzen is felszólalt: 

Nem félek a haláltól, de félek a rossz haláltól

 – mondta, hozzátéve, hogy ha máshogy nem lehet, egyedül, a zürichi Dignitasnál fog elbúcsúzni. 

Bárcsak engednék, hogy a családomnak mondhassak méltó viszontlátást, és ők is lássák: jó halált választottam.

 

 

