Megrendítő jelenetek a londoni Parlament téren: egy 18 éves lány édesanyja kezét szorítva kérte a Lordok Házát, ne akadályozza meg a Segített Halál (Terminally Ill Adults – End of Life) törvénytervezetét. A 52 éves Sophie Blake előrehaladott, IV. stádiumú mellrákkal küzd – és attól retteg, hogy fájdalmak között kell meghalnia.
Látom, hogy félsz… nem akarom, hogy félned kelljen
– mondta a könnyeivel küzdő Maya Nicholls-Blake a Westminsterrel szemben.
Tudom, megnyugvást adna, ha ez a törvény átmenne.
Sophie szerint az opioidokra való allergiája miatt a fájdalomcsillapítás eddig is „szörnyű” volt – és ez még semmi ahhoz képest, amit a rák tehet a testtel.
Nem akarom, hogy anyám fájdalmak között haljon meg – ennek az egy dolognak változnia kell
A Dying in Dignity mozgalom rózsaszín pólós támogatói ujjongtak, amikor az arra haladó emeletes busz dudával fejezte ki szimpátiáját. A szervezet szerint a közvélemény háromnegyede – körülbelül 75% – támogatja a javaslatot, miközben az ellenzők a kényszerítés veszélyét, a garanciák hiányát és a túl gyors törvénykezést emlegetik.
A törvényjavaslat – amelyet a Képviselőház 2025 júniusában többséggel megszavazott – a gyógyíthatatlan betegeknek adna választási lehetőséget. Azok a 18 év feletti, várhatóan hat hónapon belül elhalálozó páciensek, akik megfelelnek a szigorú feltételeknek, orvosi segítséggel, szabályozott keretek között dönthetnének az élettől való búcsúról.
A terv szerint két orvos és egy szakértői testület (szociális munkás, rangidős jogász, pszichiáter) jóváhagyása is szükséges lenne. Jelenleg Nagy-Britanniában az asszisztált halál bűncselekmény, legfeljebb 14 év börtönnel büntethető, értesült a Mirror.
A vita drámaiságát jól mutatja Louise Shackleton esete: a nő ellen rendőrségi eljárás folyik, miután tavaly decemberben férjével, az ALS-ben (MND) szenvedő Antonyval a svájci Dignitas klinikára utazott.
Akár 14 évre is ítélhetnek, mert felszálltam a férjemmel egy repülőre
– mondja Louise, aki szerint embertelen, hogy hozzátartozók tehetetlenül nézik szeretteik kínjait.
Elise Burns, 51 éves, előrehaladott tüdő-, máj- és csontrákkal élő beteg azt mondja: lehet, hogy számára már késő lesz.
Az eddigi célzott terápia hatását elvesztette – most a következő kezelésre várok, és abban reménykedem, kibírom addig.
Hozzáteszi: a törvény szó szerint
élet-halál kérdés
– pontosabban egy méltó, fájdalommentes búcsú lehetősége.
A közéleti szereplők közül Esther Rantzen is felszólalt:
Nem félek a haláltól, de félek a rossz haláltól
– mondta, hozzátéve, hogy ha máshogy nem lehet, egyedül, a zürichi Dignitasnál fog elbúcsúzni.
Bárcsak engednék, hogy a családomnak mondhassak méltó viszontlátást, és ők is lássák: jó halált választottam.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.