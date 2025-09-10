,,Sosem feledem a sírását” – 11 órát várt a mentőre, elhunyt az édesanya

Örökre kísérteni fogja a férfit édesanyja kétségbeesett sírása, miközben 11 órát vártak a mentőre. Eközben az idős asszony a földön feküdt magatehetetlenül, a hosszas várakozási idő alatt végül életét vesztette.

Elhunyt az édesanya, mert a mentőre kellett várni / Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Egyetlen családnak sem lenne szabad átélnie azt a borzasztó fájdalmat, amit a 78 éves Jackie-nek kellett átélnie. Fia szerint szerette az életet, rendszeresen járt élőzenés koncertekre és délutánonként barátaival töltötte az idejét.

Ő volt az a személy, akit a világon a legjobban szerettem, és minden nap hiányzik.

2022. július 10-én az idős asszony elesett otthonában, a Leicestershire megyei Barwellben. Volt egy riasztója, amit aznap reggel megnyomott és az jelzett a fiának. Egy barátjával azonnal a házhoz rohantak, mire odaértek, a nő a padlón feküdt. Ekkor hajnali öt óra egy perc volt, ekkor értesítették a mentőket.

Anya azt mondta, hogy megsérült a bordája, ezért nem próbáltuk megmozdítani, mert azt mondták nekünk, hogy ne tegyük

- idézi a metro.co.uk a férfit. A segítség semmilyen formában nem jött egészen délután 4 óráig, tehát a mentők 11 órával a hívás után érkeztek. Ezalatt az idő alatt kétségbeesetten óránként hívogatták a diszpécsert, hátha mondanak valami biztatót.

Mondta, hogy édesanyja törékeny, megsérült, fájdalmai vannak és sír. A válasz mindig ugyanaz volt: amint lehet, valaki menni fog.

A tehetetlenség érzése elöntött. Vajon ha mi magunk vittük volna kórházba? Ezen a kérdésen gyötrődtünk. De újra és újra azt tanácsolták nekünk, hogy ne mozgassuk – súlyosbíthatná a sérüléseit –, és bíztunk benne, hogy megérkezik a mentő.

A 11 órával később megérkezett mentős megvizsgálta az asszonyt, akit aztán kórházba szállítottak. A nuneatoni George Eliot kórházban eleinte úgy tűnt, Jackie felépül, de egy telefon mindent megváltoztatott. Azt mondták fiának, hogy azonnal menjen be. Az asszony állapota drámaian romlott egyik napról a másikra. Egy fertőzés - amely nem áll összefüggésbe az eséssel - hamar szepszissé alakult.

Az asszony fia és lánya végső búcsút vettek édesanyjuktól.

Anya aznap este, két nappal a baleset után elhunyt. Amikor aznap este elhagytam a kórházat, zsibbadtan jöttem ki, a világom darabokra hullott.

A férfi szomorúsága hamar dühvé alakult át egy olyan rendszer iránt, amely ha megfelelően működik, meglátása szerint édesanyja még ma is élne. Szerinte egyetlen családnak sem szabad hasonlót sem átélnie.