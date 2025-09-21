„5 év emlékét vesztettem el” — Barátjára sem emlékezik a lány

A Bedford közeléből származó Georgia Lee egy nap felébredt, annak teljes tudatában, hogy ő egy 17 éves egyedülálló egyetemista. Mikor megkérdezték a korát, rájött, hogy nagyon is párkapcsolatban él, és nem 17, hanem egy 22 éves egyetemi diplomával rendelkező lány, aki semmire nem emlékszik az elmúlt 5 évről.

Minden emlékét elvesztette a lány az elmúlt 5 évből / Illusztráció: Unsplash

5 év emlékét vesztette el

Mindez akkor kezdődött, mikor Georgia-nak 2018-ban folyamatosan fájt a feje.

„Körülbelül két hétig állandó fejfájásom volt pontosan ugyanazon a helyen. Elmentünk orvoshoz is párszor, kaptam gyógyszereket, de mindig hazaküldtek”

- nyilatkozta a Mirrornak a lány.

Nem nagyon foglalkozott vele, de a dolgok rosszra fordultak, mikor barátjának, aki egy zenei fesztiválon volt, értelmetlen üzenetet küldött. „Azt mondta, hogy írtam neki, de egyáltalán nem volt értelme. Ezért felhívta az apámat, hogy menjen fel és nézzen rám.”

Mikor megérkezett édesapja, addigra Georgianak fogalma sem volt róla, ki ő vagy hol van. Tudván, hogy nagy a baj, édesapja bevitte a sürgősségire a lányt, ahol azonnal fogadták. Első kórházi éjszakáján rohamot kapott, vizsgálatokat végeztek rajta é, amikor az orvos a 22 éves lánytól kérdezte hány éves, azt válaszolta, hogy 17.

Georgiánál agyvelőgyulladást diagnosztizáltak, amely egy ritka, de súlyos betegség. Megdöbbentő módon öt év emléke veszett el emiatt a lánynak, beleértve, hogy diplomát szerzett, letette a jogosítványt vagy, hogy barátja lett volna.

Körülbelül négy hétig volt kórházban és csak az azt megelőző néhány napra emlékszik. Hosszú és kimerítő kezelések után Georgia elveszítette a szaglási és ízlelési képességét is, barátjára és családjára támaszkodott, hogy összerakja öt év emlékeit.

Georgiának újra le kellett tennie a jogosítványt. Ami kapcsolatát illeti, újrakezdték és felépítették öt év bizalmát, újraélték első randevújukat is.

Már egy ideje együtt voltunk, szóval én teljesen tiszta lappal kezdtem

- mondta a lány.

Felkeresték a helyeket, ahol együtt jártak, hátha a lány emlékei visszatérnek, de ez sosem következett be. „Újra megismertük egymást.” A pár azóta eljegyezte egymást és jövőre tervezik az esküvőjüket.