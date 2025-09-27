„Észrevettem egy apró változást a kisbabám viselkedésében, néhány órával később már halott volt”

Minden szülő legrosszabb rémálmát éli át minden nap Emily és George Oliver, akiknek élete egy másodperc alatt hullott darabokra kisfiuk elvesztését követően. A kis Archie ráadásul minden előjel nélkül, hirtelen csecsemőhalál szindrómában hunyt el. Egy megmagyarázhatatlan "jelenségben", amely leggyakrabban alvás közben éri a kicsiket. Archie pedig mindössze csak három és fél hónapos volt.
Archie édesnyja Emily kiemelte, kisfia természetes úton született, jó súllyal, várandóssága is gondtalan volt. Semmi szokatlant nem észlelt, egy dolog volt egyedül furcsa: a csöppség heteken át köhögött. Ugyan elvitte orvoshoz, ott azt mondták neki, minden rendben van, Archie nagyon erős kisfiú.
A Londonban élő kiscsalád, akiknek Archie mellett van egy másfél éves kislányuk, Bella, sosem gondolta volna, hogy egy júniusi éjszaka 2024-ben micsoda tragédiát hoz majd számukra.
Archie a halála előtt kissé csendesebb volt a szokásosnál, nem evett olyan jóízűen. Altatás során megkapta a cumisüveget, majd kicsit hamarabb is elaludt, mint máskor. Ezután lementem elmosogatni, bepakolni, majd visszamentem Archie szobájába lefeküdni, miután az első fél évben a babák éjjel is esznek. Hajnali kettő körül azonban egy rémült érzésre keltem. Felültem, ránéztem Archie-ra és éreztem, hogy nagyon hideg. Azonnal felkaptam, átrohantam George-hoz, és sikítottam: "Archie meghalt!"
- emlékezett vissza a gyászoló édesanya, aki párjával együtt abban reménykedett, az egész csak egy rossz álom.
Bella is sírt, teljesen kétségbe volt esve, nem értette, mi történik. Néhány másodpercbe telt, mire felhívtuk a 999-et. Telefon után kapkodtunk. A mentésirányítók hihetetlenül profik voltak, de nagyon szigorúan vezettek minket. George és én felváltva próbáltuk az újraélesztést, de én hamar elvesztettem a fókuszt, sírtam, sikítoztam, pánikba estem. A mentők gyorsan megérkeztek. Voltak pillanatok, amikor a mellkasa megemelkedett, és azt hittük, hogy újra lélegezni kezd, de kiderült, hogy nem.
A csöppséggel a mentők végül hajnali négykor indultak meg a kórházba, ahol azonban szintén nem tudták megmenteni a kisfiú életét. Reggel nyolckor pedig összetörve hagyták mögött fiúkat Archie pár levágott hajszálával és lábának lenyomatával, amit a nővérek adtak neki búcsúzásuk során. A gyász pedig ezt követően mindent felemésztett:
A gyász kétségbeejtő, rendkívül elszigetelő és hihetetlenül magányos. Nem akarsz beszélni senkivel, még a házból sem akarsz kilépni
- közölte Emily, aki végül párjával együtt idővel ugyan, de összeszedték magukat és habár Archie-t sosem felejtik, most céljuk, hogy más, hozzájuk hasonló helyzetben lévő szülőkön segítsenek, írja a Mirror.
