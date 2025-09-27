„Észrevettem egy apró változást a kisbabám viselkedésében, néhány órával később már halott volt”

Minden szülő legrosszabb rémálmát éli át minden nap Emily és George Oliver, akiknek élete egy másodperc alatt hullott darabokra kisfiuk elvesztését követően. A kis Archie ráadásul minden előjel nélkül, hirtelen csecsemőhalál szindrómában hunyt el. Egy megmagyarázhatatlan "jelenségben", amely leggyakrabban alvás közben éri a kicsiket. Archie pedig mindössze csak három és fél hónapos volt.

Három és fél hónaposan érte a csecsemőhalál Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Archie édesnyja Emily kiemelte, kisfia természetes úton született, jó súllyal, várandóssága is gondtalan volt. Semmi szokatlant nem észlelt, egy dolog volt egyedül furcsa: a csöppség heteken át köhögött. Ugyan elvitte orvoshoz, ott azt mondták neki, minden rendben van, Archie nagyon erős kisfiú.

Nem volt előjele a csecsemőhalálnak

A Londonban élő kiscsalád, akiknek Archie mellett van egy másfél éves kislányuk, Bella, sosem gondolta volna, hogy egy júniusi éjszaka 2024-ben micsoda tragédiát hoz majd számukra.

Archie a halála előtt kissé csendesebb volt a szokásosnál, nem evett olyan jóízűen. Altatás során megkapta a cumisüveget, majd kicsit hamarabb is elaludt, mint máskor. Ezután lementem elmosogatni, bepakolni, majd visszamentem Archie szobájába lefeküdni, miután az első fél évben a babák éjjel is esznek. Hajnali kettő körül azonban egy rémült érzésre keltem. Felültem, ránéztem Archie-ra és éreztem, hogy nagyon hideg. Azonnal felkaptam, átrohantam George-hoz, és sikítottam: "Archie meghalt!"

- emlékezett vissza a gyászoló édesanya, aki párjával együtt abban reménykedett, az egész csak egy rossz álom.

Bella is sírt, teljesen kétségbe volt esve, nem értette, mi történik. Néhány másodpercbe telt, mire felhívtuk a 999-et. Telefon után kapkodtunk. A mentésirányítók hihetetlenül profik voltak, de nagyon szigorúan vezettek minket. George és én felváltva próbáltuk az újraélesztést, de én hamar elvesztettem a fókuszt, sírtam, sikítoztam, pánikba estem. A mentők gyorsan megérkeztek. Voltak pillanatok, amikor a mellkasa megemelkedett, és azt hittük, hogy újra lélegezni kezd, de kiderült, hogy nem.

A csöppséggel a mentők végül hajnali négykor indultak meg a kórházba, ahol azonban szintén nem tudták megmenteni a kisfiú életét. Reggel nyolckor pedig összetörve hagyták mögött fiúkat Archie pár levágott hajszálával és lábának lenyomatával, amit a nővérek adtak neki búcsúzásuk során. A gyász pedig ezt követően mindent felemésztett:

A gyász kétségbeejtő, rendkívül elszigetelő és hihetetlenül magányos. Nem akarsz beszélni senkivel, még a házból sem akarsz kilépni

- közölte Emily, aki végül párjával együtt idővel ugyan, de összeszedték magukat és habár Archie-t sosem felejtik, most céljuk, hogy más, hozzájuk hasonló helyzetben lévő szülőkön segítsenek, írja a Mirror.