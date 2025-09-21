“A barátom teherbe ejtette a húgomat, miközben velem járt!”

Igencsak megdöbbentő titkot fedett fel a világhálón egy fiatal nő. Elárulta ugyanis: a pasija nem csak hogy megcsalta őt a testvérével, de teherbe is ejtette a húgát. Mit lehet egy ilyen helyzetben reagálni? Egyáltalán hogy lehet a másik szemébe nézni egy ilyen esetet követően. Kétségtelen: a gondtalan családi összejöveteleknek örökre lőttek.

Barátnője húgával kavart a férfi, teherbe is ejtette

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Beteges versengésből terhesség

“A húgom három évvel fiatalabb nálam, és mindig feszült volt a viszonyunk” - kezdte történetét a nő, hozzátéve: a testvére egész életében őt másolta. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy kiskorában, gyerekként, netán tiniként utánozta őt: ez a helyzet a mai napig fennáll. “De nem azért utánzott, mert valamiféleképp csodált volna, azért utánzott, mert versengett velem. Bármit is csináltam, ő jobban akarta csinálni” - meséli, példákkal is illusztrálva: ha felvett egy ruhát, a húga be akarta bizonyítani, hogy az neki jobban áll. Ha valamilyen hobbiba fogott, akkor azt a húgának is ki kellett próbálnia, csak hogy bebizonyítsa: jobb benne.

Emiatt gyakorlatilag állandósult, hogy a húga a posztoló összes barátjával flörtölni kezdett rögtön, méghozzá nem is visszafogottan. Amikor felhozta neki, a húga csak annyit mondott, hogy ne féltékenykedjen már - és a szüleik is hasonlóképp reagáltak. Egy idő után úgy döntött: inkább nem is mutatja be a pasijait a családjának (pláne a húgának), mert nem érte meg a drámázást.

“A dolgok akkor változtak meg, amikor a mostani barátommal elkezdtünk járni, mert a dolog kezdett komolyra fordulni” - mesélte, hozzátéve: már egy éve jártak, emiatt úgy érezte, illene bemutatnia a családjának. Ráadásul abban is reménykedett, hogy a testvére érettebb lett, és már nem kell tartania tőle. Nos, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna.

A helyzet akkor vált még rosszabbá, amikor a húga ugyanabba a házba költözött, ahol ő és a barátja is éltek. Aztán, derült égből villámcsapásként jött a hír: a húga terhes. A lány gyakorlatilag előtte és a barátja előtt jelentette be, hogy ki az apa, méghozzá enyhén mosolyogva - hiszen úgy élte meg: ez is csak egy verseny, amiben jobban teljesített a nővérénél. Ami még felháborítóbb: a pasija még ki akarta magyarázni a helyzetet:

Nem úgy csaltalak meg, csak félig, mert ő a testvéred, ugyanaz a DNS-etek!

A botrányos hűtlenség vége persze az lett, hogy kidobta a pasiját, aki hiába írogat azóta neki, nem fogja megbocsátani a tettét - ahogy a húgáét sem, hiába kérleli ő és a családjuk is, mondván: csak hibázott.