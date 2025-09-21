“A barátom teherbe ejtette a húgomat, miközben velem járt!”

Igencsak megdöbbentő titkot fedett fel a világhálón egy fiatal nő. Elárulta ugyanis: a pasija nem csak hogy megcsalta őt a testvérével, de teherbe is ejtette a húgát. Mit lehet egy ilyen helyzetben reagálni? Egyáltalán hogy lehet a másik szemébe nézni egy ilyen esetet követően. Kétségtelen: a gondtalan családi összejöveteleknek örökre lőttek.
“A húgom három évvel fiatalabb nálam, és mindig feszült volt a viszonyunk” - kezdte történetét a nő, hozzátéve: a testvére egész életében őt másolta. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy kiskorában, gyerekként, netán tiniként utánozta őt: ez a helyzet a mai napig fennáll. “De nem azért utánzott, mert valamiféleképp csodált volna, azért utánzott, mert versengett velem. Bármit is csináltam, ő jobban akarta csinálni” - meséli, példákkal is illusztrálva: ha felvett egy ruhát, a húga be akarta bizonyítani, hogy az neki jobban áll. Ha valamilyen hobbiba fogott, akkor azt a húgának is ki kellett próbálnia, csak hogy bebizonyítsa: jobb benne.
Emiatt gyakorlatilag állandósult, hogy a húga a posztoló összes barátjával flörtölni kezdett rögtön, méghozzá nem is visszafogottan. Amikor felhozta neki, a húga csak annyit mondott, hogy ne féltékenykedjen már - és a szüleik is hasonlóképp reagáltak. Egy idő után úgy döntött: inkább nem is mutatja be a pasijait a családjának (pláne a húgának), mert nem érte meg a drámázást.
“A dolgok akkor változtak meg, amikor a mostani barátommal elkezdtünk járni, mert a dolog kezdett komolyra fordulni” - mesélte, hozzátéve: már egy éve jártak, emiatt úgy érezte, illene bemutatnia a családjának. Ráadásul abban is reménykedett, hogy a testvére érettebb lett, és már nem kell tartania tőle. Nos, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna.
A helyzet akkor vált még rosszabbá, amikor a húga ugyanabba a házba költözött, ahol ő és a barátja is éltek. Aztán, derült égből villámcsapásként jött a hír: a húga terhes. A lány gyakorlatilag előtte és a barátja előtt jelentette be, hogy ki az apa, méghozzá enyhén mosolyogva - hiszen úgy élte meg: ez is csak egy verseny, amiben jobban teljesített a nővérénél. Ami még felháborítóbb: a pasija még ki akarta magyarázni a helyzetet:
Nem úgy csaltalak meg, csak félig, mert ő a testvéred, ugyanaz a DNS-etek!
A botrányos hűtlenség vége persze az lett, hogy kidobta a pasiját, aki hiába írogat azóta neki, nem fogja megbocsátani a tettét - ahogy a húgáét sem, hiába kérleli ő és a családjuk is, mondván: csak hibázott.
A kommentelőket teljesen sokkolta a történet. Volt, aki úgy fogalmazott, eddig szeretett volna testvért, de most már nem, míg más kétségbe vonta, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet, és nem csak kitalációról van szó. Persze ahogy mondják: messziről jött ember azt mond, amit akar - így hát ki tudja…
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.