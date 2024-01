A mesterséges intelligencia elárulta: ez a 8 esemény vezethet a harmadik világháborúhoz és milliók halálához

A chatbotok szinte már az életünk részévé váltak, bár még csak pár éve használjuk őket, a mesterséges intelligenciák folyamatosan fejlődnek és gyűjtenek magukba minden információt. A ChatGPT-nek nevezett programtól most megkérdezték, hogy milyen dolgokra számíthatunk a közeljövőben a statisztikák és a jelenleg zajló események következményeként, és borzasztó jövőképet tárt elénk a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligencia szomorú jövőképet tárt elénk /Fotó: Pexels.com

A The Sun lap járt utána annak a mesterséges intelligencia segítségével, hogy legrosszabb esetben hogyan folytatódhat a jövőnk. A ChatGPT elárulta a számukra, hogy mi vezethet a harmadik világháború kirobbanásához. A mesterséges intelligencia szerint 8 tényező fogja befolyásolni a jövőnk alakulását, ezek a dolgok vezethetnek el oda, hogy milliók haljanak meg.

Fontos megjegyezni, hogy ez tiszta spekuláció, a valós eseményeket számos előre nem látható tényező is befolyásolhatja

- kezdte beszámolóját a program.

1. Területi viták

A program szerint az ukrán helyzet, a házai háború, és a növekvő feszültség Koreában és Kínában mind területi vita miatt folyik. A ChatGPT szerint ha ezek a konfliktusok eszkalálódnak, az újabb nagy háborút robbanthat ki.

2. A nacionalizmus és a populizmus

A program azt írta, hogy az agresszív külpolitikát folytató nacionalista, vagy populista vezetők hatalomra kerülése fokozhatja a feszültséget és csökkentheti a békés kommunikációt a felek között. A ChatGPT szerint ugyanis az ilyen politikai beállítottságú vezetők alááshatják a nemzetközi együttműködéseket.

3. Sikertelen diplomáciai közbelépések

A Chat GPT szerint ha még több sikertelen diplomáciai közbelépés lesz, mint ahogy Ukrajnában, vagy éppen Gázában történt, akkor az előidézhet egy újabb világháborút. A program szerint törekednie kell a nemzetközi szervezeteknek arra, hogy kommunikációval kezelni tudják a felmerülő konfliktushelyzeteket.

4. A technológiai és fegyverkezési verseny

A Chat GPT szerint a technológiai lemaradástól való félelem miatt egyre több ország érzi úgy, hogy fegyverkezési versenybe kell kezdenie. Ez azonban hosszútávon azt eredményezheti, hogy ha egy nemzet úgy érzi, hogy egy másik ország vívmányai potenciális veszélyt jelent a számukra, akkor félelemből a támadásra adhatják a fejüket.

5. A nemzetek gazdasági érdekei

A program azt írta, hogy a jelenleg is zajló konfliktusok mögött megjeletek más országok gazdasági érdekei. Támogatóként egyre többen vállalnak szerepet egyik másik fél mögött, ebből hasznot remélve. Míg a Közel-Keleten például Irán száll be folyamatosan valamelyik ország támogatójaként, hogy konfliktust szüljön, addig például Amerika vagy Nagy-Britannia az ellenkező oldalon keresi a saját maga számára a hasznot. A Chat GPT szerint pedig a folyamatos érdekcsoportok ellentéte egy idő után azt eredményezheti, hogy világszintűvé váljanak a konfliktusok.

6. Erőforrásokért folyó küzdelem

Néhány éven belül egyre fontosabbakká válnak a természetes erőforrások, úgy mint az ivóvíz, vagy éppen az olaj, vagy a ritka ásványok. A program szerint az ezekért egyre véresebb harcok kezdődhetnek meg.

7. Gazdasági válság

A súlyos globális gazdasági válság kirobbanásához elég a politikai nyugtalanság, vagy a gazdaságok instabilitása. Az erre adott válaszreakció az államok részéről pedig könnyen lehet, hogy katonai műveletek bevetése lenne a program szerint.

8. Cyber háború

A program egy kis önkritikával is élt, ugyanis megfogalmazta a saját szerepét is az eljövendő háborúkban. A Chat GPT szerint ugyanis egyre szélesebb körben fogják alkalmazni a mesterséges intelligenciákat propaganda szövegek, felvételek készítéséhez, és a kiberhadviseléshez is. Az internetes térben történő háború pedig elég könnyen okozhat a való világban is fegyverropogást - zárta sorait a Chat GPT.