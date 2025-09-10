,,Mindenünk odalett" - Betöréshullám söpört végig Debrecenben

Feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajdonosokat az üzletsorokon az elmúlt hetekben a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám idején. Számos vállalkozást érintett az eset, a lopások miatt a károk olykor a több százezer forintot is elérték, és a leállásból fakadó forgalomkiesés is komoly problémákat okozott – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Hatalmas károkat okoztak a debreceni tulajdonosoknak. Fotó: Police.hu

Az egyik élelmiszerbolt tulajdonosa, Ujjné Pál Mónika elmondta, hogy a kamerafelvételek alapján az elkövető augusztus 30-án, hajnali 4 óra 47 perckor érkezett a boltjához, és többszöri próbálkozás után az egyik ablakon keresztül jutott be.

Van riasztónk és kamerarendszerünk is, mégis ki tudták játszani a bolt gyenge pontját. Mikor végül beriasztott a rendszer, hívtak minket, de már késő volt

– mondta a tulajdonos, aki hozzátette: nem ez volt az első lopás az üzletben. Korábban három elkövető érkezett nyitvatartási időben, de akkor csak visszaváltós flakonokat vittek el, körülbelül háromezer forint értékben. Akkor nem tett feljelentést, viszont az augusztus 30-i eset után visszanézte a korábbi felvételeket, és kiderült, hogy a két elkövető személyleírás alapján vélhetően ugyanaz.

A betöréssorozat több más vállalkozást is érintett. A Kishegyesi úton működő M. Hair Debrecen a Facebookon számolt be a károkról:

Sajnos mindenünk odalett a lopás során: hajvágó gépek, kozmetikai és tetováló eszközök

– írták augusztus 18-án.

Akkor a rendőrség arról tájékoztatott, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást, és az elkövetők felkutatása folyamatban van.

A teljes cikk a haon.hu oldalán érhető el.